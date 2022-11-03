  • BIST 4.107,57
  • Altın 971.09
  • Dolar 18.6166
  • Euro 18.2083
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Kuzey Kore’nin füzeleri panik yarattı, Japonya’da sirenler çaldı

» »
Kuzey Kore bir dizi balistik füze atışı gerçekleştirdi, başarısız bir atışın kıtalararası balistik füze olabileceği düşünülüyor.
Kuzey Kore’nin füzeleri panik yarattı, Japonya’da sirenler çaldı

Kuzey Kore dün bir dizi balistik füze atışı gerçekleştirirken, füzelerden birinin fırlatma sonrası başarısız olmuş kıtalararası balistik füze (ICBM) olabileceği düşünülüyor.

ICBM fırlatılmış olmas olasılığı nedeniyle Japonya’nın merkezinde ve kuzeyinde bazı bölgelerde bölge sakinlerine sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Hükümet tarafından önce füzenin Japonya’nın üzerinden geçtiği yönünde bir uyarı yapılsa da, daha sonra bunun doğru olmadığı ifade edildi.

Güney Koreli ve Japon yetkililer, füzenin Kuzey Kore’nin en uzun menzilli silahı konumundaki ICBM olabileceğini belirtti. Yonhap haber ajansında yer alan haberde ise, Güney Koreli yetkililerin ICBM’in uçuş sırasında başarısız olduğunu düşündükleri bilgisi yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ruslardan Ukrayna’ya 40 seyir füzesi31 Ekim 2022 Pazartesi 22:25
  • Yeni mezun kadın pilotlar Rus hava kuvvetlerine katıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 20:16
  • Tahıl anlaşması krizi büyüyor… Rusya’dan sert açıklama31 Ekim 2022 Pazartesi 19:36
  • Lavrov: ABD, Avrupa Birliği’ni Zayıflatmak İstiyor31 Ekim 2022 Pazartesi 10:58
  • Hindistan’da köprü çöktü, yüzlerce kişi nehre düştü: En az 60 ölü30 Ekim 2022 Pazar 22:56
  • Güney Kore’de Cadılar Bayramı katliamı: Can kaybı artıyor, ülke şokta30 Ekim 2022 Pazar 12:52
  • Zelenskiy’den Rusya’nın kararına sert tepki30 Ekim 2022 Pazar 10:48
  • Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 ölü29 Ekim 2022 Cumartesi 21:54
  • Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu29 Ekim 2022 Cumartesi 21:39
  • Bu kez Ukrayna vurdu! Rusya’dan çok konuşulacak İngiltere iddiası29 Ekim 2022 Cumartesi 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti