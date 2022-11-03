Kuzey Kore’nin füzeleri panik yarattı, Japonya’da sirenler çaldı

Kuzey Kore bir dizi balistik füze atışı gerçekleştirdi, başarısız bir atışın kıtalararası balistik füze olabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kore dün bir dizi balistik füze atışı gerçekleştirirken, füzelerden birinin fırlatma sonrası başarısız olmuş kıtalararası balistik füze (ICBM) olabileceği düşünülüyor.

ICBM fırlatılmış olmas olasılığı nedeniyle Japonya’nın merkezinde ve kuzeyinde bazı bölgelerde bölge sakinlerine sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Hükümet tarafından önce füzenin Japonya’nın üzerinden geçtiği yönünde bir uyarı yapılsa da, daha sonra bunun doğru olmadığı ifade edildi.

Güney Koreli ve Japon yetkililer, füzenin Kuzey Kore’nin en uzun menzilli silahı konumundaki ICBM olabileceğini belirtti. Yonhap haber ajansında yer alan haberde ise, Güney Koreli yetkililerin ICBM’in uçuş sırasında başarısız olduğunu düşündükleri bilgisi yer aldı.