Kuzey Lefkoşa'da kayıp üç Kıbrıslı Rum’un kalıntılarına ulaşıldı

Tekke Bahçesi’nde kazı çalışmaları devam ederken Kayıp Kişiler Komitesi 1964 yılında kaybolan üç Kıbrıslı Rum olduğuna inanılan kalıntılara ulaşıldığını duyurdu.

Kayıp Kişiler Komitesi bölgede toplam beş kayıp kişiyi arıyor.

Kazılara geçen Ekim’de başlandı ve devam ediyor. Çalışmaların çoğu elle yapılıyor ve ulaşılan kalıntıların üç kişiye ait olduğu düşünülüyor. Kıbrıs’ın tümünde Kayıp Kişiler Komitesi’nin sekiz ekibi çalışma yapıyor. Yedisi Kuzey Kıbrıs’ta ve biri Güney Kıbrıs’ta yer alıyor.