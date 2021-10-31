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Kuzey Makedonya'da Halk Yerel Seçimlerin İkinci Turu İçin Sandık Başında

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Kuzey Makedonya'da seçmenler, 45 belediye başkanını belirlemek üzere, yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmaya başladı.
Kuzey Makedonya'da Halk Yerel Seçimlerin İkinci Turu İçin Sandık Başında

Seçmenler, yerel saatle 07.00'den itibaren yerel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gitti.

Seçimlerde, başkent Üsküp dahil 45 şehir için farklı partilerin belediye başkan adayları yarışıyor.

İlk turda 34 belediye, başkanını seçerken, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 22 belediye, iktidar partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 9, iktidar koalisyon ortağı Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise 3 belediye kazandı.

Bu turda 1 milyon 353 bin 990 seçmen, kurulan 2 bin 481 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

2 belediyede seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak

İkinci turda, bir önceki turda yüzde 50 oy sınırının geçilmediği belediyelerde, en çok oy alan iki aday yarışıyor.

Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için bu belediyelerde seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Öte yandan Devlet Seçim Komisyonunun (DİK) Debre şehrinde bir oy sandığı için yapılan itiraz sonrası oy kullanma işleminin tekrarlanması kararı sonrası bugün işlem tekrarlanacak. Buradan çıkacak sonuç, Debre şehrinde ikinci tur olup olmayacağını belirleyecek.

Seçimde, ilk turda olduğu gibi ilk kez seçmenlerin parmak izlerinin tespit edilmesi için cihazlar kullanılacak.

İlk tur, 17 Ekim'de düzenlenmişti

Ülkede, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunanlar, yaşlılar, hapishane ve huzurevindeki vatandaşlar oylarını kullanmıştı.

 

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 17 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

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