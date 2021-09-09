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Kuzey Makedonya’da hastanede yangın: 10 ölü

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Kuzey Makedonya’nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı.
Kuzey Makedonya’da hastanede yangın: 10 ölü

Kuzey Makedonya’nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastaneden yoğun duman yükseldi. Sağlık Bakanı Venko Filipce, faciada 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kaybının artabileceğini belirten Bakan Filipce, “Bugün çok üzücü bir gün” ifadesini kullanırken, bazı hastaların başkent Üsküp’teki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.

PATLAMA SEBEP OLDU

Filipce, doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başbakan Zoran Zaev ise ülkeyi sarsan olaya yönelik yaptığı açıklamada, yangına bir patlamanın neden olduğunu, ancak başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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