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Kuzey Norveçli Belediye Başkanı LTB'yi ziyaret etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Norveç’in kuzeyinde yer alan Sør-Varanger Belediyesi Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen’i kabul etti.
Kuzey Norveçli Belediye Başkanı LTB'yi ziyaret etti

LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı görüşmede,  Rafaelsen’e LTB’nin  çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Harmancı, Görüşmede LTB’nin AB destekli projeleri ve Kadın Sığınma Evi’nin faaliyetlerine ilişkin olarak da bilgi verdi.

Sør-Varanger Belediyesi Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen de, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kendi belediyelerinin çalışmaları hakkında Harmancı’ya bilgiler verdi.

Kendi belediyelerinin de uzun süre önce kurulmuş bir kadın sığınma evi olduğunu kaydeden  Rafaelsen,  Kadın Sığınma Evi’nin önemine değindi. 

Açıklamaya göre Harmancı ile Sør-Varanger Belediyesi Başkanı Rafaelsen, iki belediyenin sanatsal alanda işbirliği yapması konusunda görüş birliğine vardı.

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