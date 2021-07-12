  • BIST 1.374,410
  • Altın 500,60
  • Dolar 8,6280
  • Euro 10,2100
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e çıkarıldı

» »
Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e (kırmızı) çıkarıldı. Sabah saat 10.00’dan itibaren yeni uygulama başladı.
Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e çıkarıldı

Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e (kırmızı) çıkarıldı. Sabah saat 10.00’dan itibaren yeni uygulama başladı.


Bugünden itibaren yeni geçiş kuralları uygulanıyor. Geçiş yapan kişiler yeni kurallara göre talep edilen belgeleri sınır kapılarındaki görevlilere göstererek, geçiş yapıyor. 


Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs’taki epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak, acil durum mekanizmasını hayata geçirme kararı almıştı. 


Sağlık Bakanlığı da, Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içindeki karşılıklı geçişlerle ilgili kararını cumartesi günü açıklamıştı. Açıklamaya göre, 3. seviye (kırmızı) için kurallar şöyle: 


“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.
Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 


Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecekler.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
  • "Korkutmak için" 40Stg ve 500TL yanında araç evraklarını çaldılar12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25
  • Paşaköy ve Gayretköy'de iki ayrı yangın12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:23
  • Kalmakta olduğu pansiyonda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:19
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:18
  • KTAMS: Asgari ücret açlık sınırının altında12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:14
  • Mağusa’da  Balıkçılık İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Düzenleniyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:54
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da Mecliste Genel Kurul'a Hitap Edecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:32
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu anayasa değişikliğini işaret etti12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27
  • Özyiğit: KKTC Dışişleri Bakanlığı'nı "kaale almadılar"12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti