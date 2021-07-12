Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e çıkarıldı

Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e (kırmızı) çıkarıldı. Sabah saat 10.00’dan itibaren yeni uygulama başladı.

Kuzey ve güney arasındaki geçişler bugün seviye 3’e (kırmızı) çıkarıldı. Sabah saat 10.00’dan itibaren yeni uygulama başladı.



Bugünden itibaren yeni geçiş kuralları uygulanıyor. Geçiş yapan kişiler yeni kurallara göre talep edilen belgeleri sınır kapılarındaki görevlilere göstererek, geçiş yapıyor.



Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs’taki epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak, acil durum mekanizmasını hayata geçirme kararı almıştı.



Sağlık Bakanlığı da, Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içindeki karşılıklı geçişlerle ilgili kararını cumartesi günü açıklamıştı. Açıklamaya göre, 3. seviye (kırmızı) için kurallar şöyle:



“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.



Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecekler.”