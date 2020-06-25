“Kuzey ve Güney arasındaki hareket, pratikte uygulanamaz kılındı”

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, geçiş noktalarıyla ilgili uygulamanın, kuzey ve güney arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz kıldığını belirterek her iki tarafın otoritelerine, pandeminin yeniden yayılmaması için adaya giriş noktalarında etkili önlemler uygulanması aynı zamanda geçişlerin açık ve etkin kalmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, salgının getirdiği sosyal, ekonomik ve insani sonuçlarla başa çıkabilmek için iki toplumun iş birliği içinde olması gerektiği yinelenerek, etkili bir iş birliği kurulamadığı kaydedildi.

Lokmacı, Ledra Palas ve Pirgo-Yeşilirmak geçiş noktaları halen kapalı olmakla birlikte geçiş şartlarının, kuzey ve güney arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz kıldığını belirtilen inisiyatif açıklamasında, “iki taraf arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz hale getiren siyasi hesaplamaları protesto etmek için, Kıbrıs Türk sendikaları ve örgütlerinin yarın yapacağı eylem kararını memnuniyetle karşılamaktayız” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Toplum sağlığını korumak için öncelikli ve acil ihtiyaçların ciddi bir şekilde gündeme alınması talebini desteklerken, aynı zamanda iş, eğitim, sağlık ve de ailelerin bir arada olabilmesi nedenleri ile geçiş noktalarını kullanma zorunluluğu olan insanların ihtiyaçlarına saygı gösterilmesi gerektiği çağrısını da desteklemekteyiz.

Her iki taraftaki otoritelere, pandeminin yeniden yayılmaması için adaya giriş noktalarında etkili önlemler uygulanması çağrısında bulunurken, aynı zamanda kuzey ve güney arasındaki geçişlerin açık ve etkin kalmasını sağlayacak uygun önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. İki tarafın da sorunu, iş birliği ve dayanışma ruhu içinde ele almaları zorunludur. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarını -seyahat etmek ve dünyanın geri kalanı ile bağlantıda kalmak için Türkiye'yi tek koridor olarak kullanmaya zorlamadan- göz önünde bulundurmalıdır. Aksi halde, Covid-19'un Kıbrıs'ta ciddi bir şekilde yayılması tehlikesi yaratılacaktır.”

Açıklamada, liderlere de iş birliklerini geliştirmek için acil önlemler almaları çağrısı yapıldı.