Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak
Kıbrıs Rum bakanlar Kurulu aldığı karar ile Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikatın 14 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararı üretti.
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak
Kıbrıs Rum bakanlar Kurulu aldığı karar ile Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikatın 14 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararı üretti.
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