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Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak

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Kuzey ve Güney KIrbsı arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikat 14 Mart'a kadar kapalı kalacak

Kıbrıs Rum bakanlar Kurulu aldığı karar ile Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikatın 14 Mart tarihine  kadar kapalı kalması kararı üretti.

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