  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki “ticari alışveriş kilitlendi”

» »
Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki “ticari alışveriş kilitlendi”
Kuzey ve güney Kıbrıs arasındaki “ticari alışveriş kilitlendi”

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) eski Başkanı ve İki Toplumlu Girişimcilik ve Ticaret Komitesi Rum Başkanı Fidias Pilidis, emtianın Yeşil Hat Tüzüğü tahtında dolaşımının, her iki tarafın da koyduğu kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradığını, “kaçakçılığın arttığı bir durum şekillendiğini” söyledi

Alithia’nın “Yeşil Hat Tüzüğü… Ticari Alışverişler Kilitlendi” başlığıyla aktardığı habere göre Pilidis, alışveriş hacminin, ilk başladığı döneme göre büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

AB standardı uyarınca KKTC’den Güney’e geçen (tarım ürünü, vb.) özellikle sağlık ve gıda güvenliğiyle ilgili pek çok kısıtlama olduğunu hatırlatan Pilidis, KKTC’nin de “sanki başka ülkedeymiş gibi” özellikle sanayi ürünlerinin Kuzey’e geçişinde gümrük uyguladığını söyledi.

Gazete devamla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilisi İzzet Adiloğlu’nun Havadis radyosu ve internet televizyonuna yaptığı açıklamadan kesitlere yer verdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-Sen'den Zaroğluna dava!23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
  • Dikkat sis var, polis o yolu kullanacakları uyardı23 Şubat 2019 Cumartesi 00:54
  • Lefkoşa Girne yolunda 2. trafik kazası korkuttu!22 Şubat 2019 Cuma 21:49
  • Perşembe gününe kadar yağmur var22 Şubat 2019 Cuma 21:44
  • Özersay'dan önemli açıklamalar!22 Şubat 2019 Cuma 21:13
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası22 Şubat 2019 Cuma 18:33
  • Her hafta "Hükümet krizi var" diyerek suni gündem yaratılıyor22 Şubat 2019 Cuma 18:06
  • Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği Heyetini kabul etti22 Şubat 2019 Cuma 17:48
  • DAÜ-SEN, Avrupa Parlamento'su AKEL adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyüreği konuk etti22 Şubat 2019 Cuma 17:39
  • KTOEÖS HP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı22 Şubat 2019 Cuma 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti