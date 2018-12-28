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Kuzey ve Güney Kore tren hatlarıyla birleşiyor (VIDEO HABER)

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Güney Kore ve Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan, ancak uzun yıllardır kapalı olan hattın Kuzey Kore tarafının moderniazsyonu için biraraya geldi
Kuzey ve Güney Kore tren hatlarıyla birleşiyor (VIDEO HABER)

Güney Kore ve Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan, ancak uzun yıllardır kapalı olan hattın Kuzey Kore tarafının moderniazsyonu için biraraya geldi.

Kuzey Kore tarafında sınırda bulunan Kaesong kasabasındaki törene her iki ülkenin Ulaştırma Bakanları katıldı.

Modernizasyonu Güney Kore gerçekleştirecek.Hattın bitiminin ardından Pyongyang ve Seul birbirine bağlanacak. Tren hattı, 2. Dünya Savaşı öncesinde Japonya tarafından yapılmıştı.

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