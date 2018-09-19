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Kuzey ve Güney Kore'den uzlaşma

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Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang'da yaptıkları buluşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağladı.
Kuzey ve Güney Kore'den uzlaşma

Güney Kore lideri Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Kuzey Kore'nin başkenti Pyöngyang'da gerçekleştirdikleri üçüncü buluşmada diplomatik ilerleme sağladı. İki lider Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşma sağladı. Uzlaşmaya dair açıklamayı Kuzey Kore lideri Kim yaptı. Güney Kore lideri Moon  Kuzey Kore lideri Kim'in ülkesindeki en büyük nükleer tesisi Yongbyon'u kapatarak, uluslararası uzmanların denetimine açmayı kabul ettiğini söyledi. İki lider ortak bir bildiriye de imza attı. 

İki lider Kuzey Kore'de yaptıkları bu buluşmayı yenilerinin izleyeceğini açıkladı. Kim'in Güney Kore liderine yakın bir gelecekte Güney Kore'nin başkenti Seul'e gideceği sözünü verdiğini belirtildi. Her iki ülke 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına ortak ev sahipliği etmek için başvuruda bulunmak istediklerini de ifade ettiler.

Kim ve Moon'un Pyongyang'daki zirvenin ilk tur görüşmelerini İşçi Partisi merkezi, ikinci tur görüşmeleri ise Paekhwawon'daki devlet konukevinde gerçekleştirdikleri beirtildi. Liderler ikinci tur görüşmelerinde nükleer silahsızlanma, kalıcı barış ve iki Kore arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ele aldı. 

Trump olumlu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin uzlaşmasını, "çok sürükleyici" diye nitelendirdi. Kuzey Kore'nin nükleer tesisini uluslararası denetçileri açma sözünü verdiğini, bu süre içinde füze ve nükleer test yapmayacağını belirttiğini söyleyen Trump, iki Kore'nin 2032 olimpiyatlarına ev sahipliği yapma arzusunda olduğunu da kaydetti.

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