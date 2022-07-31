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Kuzey yarımküre yaz mevsimini kavurucu sıcakların etkisi altında geçiriyor

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Kuzey yarımküre yaz mevsimini kavurucu sıcakların etkisi altında geçiriyor
Kuzey yarımküre yaz mevsimini kavurucu sıcakların etkisi altında geçiriyor

Kuzey yarımküre yaz mevsimini kavurucu sıcakların etkisi altında geçiriyor, çok sayıda ülke orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

ABD’nin California eyaletindeki orman yangınları söndürülemedi. Klamath Ulusal Ormanındaki yangın 30 bin hektarlık alana yayıldı.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle tahliye kararı çıkarıldı. California tahliye için hazırlanmaya başladı. California Valisi Gavin Newsom, Siskiyou İlçesi için olağanüstü hal ilan etti.

Kentucky eyaleti ise yıkıcı selle mücadele ediyor. Sel, 23 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Arama-kurtarma çalışmalarında ulusal muhafızların ve eyalet polisinin helikopter ve botlarla mücadeleye devam ettiği bildirildi. Bölgedeki sel uyarısı sürüyor.

Ağaçlar yerinden söküldü

Nevada Eyaletinin Las Vegas kentinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü. Devrilen ağaçla evlerin ve araçların üstüne düştü. Bölge sakinleri tahliye edildi. 1 kişi yaralandı.

Arizona Eyaleti’nde de fırtına şiddetli yağışı beraberinde getirdi. Eyaletin kuzeyi sel baskınıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar ve yağmur elektrik kesintisine yol açtı.
10 bin 396 haneye elektrik verilemedi.

Pakistan’da sel felaketi

Pakistan da, bu yaz eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetli muson yağmurlarına maruz kaldı. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletine 127 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan evsiz kaldı. Afetzedeler, derme çatma çadırlara sığındı.

9 saat süren şiddetli yağış

Myanmar’da da yaklaşık 9 saat süren şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Caddeler göle döndü, evler su altında kaldı. Yetkililer mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti.

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