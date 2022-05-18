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Kuzey'de çalınan araç, Güney'de bulundu!

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Evinin önünde duran arabası çalınan Mehmet Erbil Taşer isimli vatandaş, arabasının Limasol'da bir camı kırık şekilde bulunduğunu duyurdu.
Kuzey'de çalınan araç, Güney'de bulundu!

İnönü’de evinin önünde duran ‘GK 081’ plakalı Mitsubishi Strada markalı arabası çalınan Mehmet Erbil Taşer isimli vatadaşın arabası Limasol’da bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Taşer, arabasının bir kapı camının kırıl olduğunu belirterek, “Camı kırıp direksiyonun altından düz kontak yapmışlar. İki kesimin polis teşkilatı gerekli işlemleri yaptıktan sonra alabileceğim. Buna da şükür. Umarım failler yakalanır da benzer olaylar yeniden olmaz” dedi.

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