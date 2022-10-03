Kuzeyde Kıbrıslı Rumların kredi kartı işlemleri 2022’nin ilk sekiz ayında 29,37 milyon avro oldu

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) JCC Smart’tan elde ettiği verilere göre Kıbrıslı Rumların kuzey Kıbrıs'ta kredi kartı işlemleri 2022’nin ilk sekiz ayında 29,387 milyon avro oldu. Bu miktar koronavirüsü salgını öncesinde 2019’un ilgili aylarında harcanan miktarın iki katından fazla oluyor.

Verilere göre, sadece geçen ağustos ayındaki harcamalar, 2021’in ilk sekiz ayındaki harcamaları aşarak 4.842.259 avro olarak kaydedildi. JCC verileri, 2019’un ilgili döneminde harcamaların 13.878.281 milyon avro, 2021’de 4.554.166 milyon avro, 2022’de ise 29.374. 535 milyon avro olduğunu gösterdi.

2022’de Ocak harcamaları 2,53 milyon avro, Şubat’ta 2,40 milyon avro, Mart’ta 2,97 milyon avro, Nisan’da 3,78 milyon avro, Mayıs’ta 4,05 milyon avro, Haziran’da 4.39 milyon avro ve Temmuz’da 4,38 milyon avro oldu.

Kıbrıs Rumlar koronavirüsü salgınından sonra işgal bölgelerinde kredi kartlarını neredeyse iki katı daha fazla kullandı.