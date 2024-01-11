Kuzeydeki Rum mallarının akibeti soruşturuluyor

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, kuzeydeki Kıbrıslırum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili bazı şirketler ve yatırımcılar hakkında soruşturma başlattığı ve bu kapsamda özellikle İskele bölgesinde yatırım yapan şirket sahipleri hakkında tutuklama emri

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, kuzeydeki Kıbrıslırum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili bazı şirketler ve yatırımcılar hakkında soruşturma başlattığı ve bu kapsamda özellikle İskele bölgesinde yatırım yapan şirket sahipleri hakkında tutuklama emri çıkartılabileceği belirtildi.

Kıbrıs’ta Yunanca yayın yapan Fileleftheros gazetesi, polisin kuzeyde İskele bölgesinde bulunan Sezar Caesar Resort‘u ve daha birçok inşaat yapan Yaacov Afik hakkında, büyük siteler inşa ettiği yönündeki suçlamalar üzerine geçen ay soruşturma başlattığını yazdı.

İleri aşamada olduğuna dikkat çektiği soruşturmanın kapsamında, biri güneyde faaliyet gösteren, kuzeyde Kıbrıslırum malı alım-satım ve inşaat ile uğraşan İsrail şirketlerin bulunduğunu belirtti.

Habere göre soruşturma, siyasi düzeydeki toplantıların ardından polise, İskele’de Kıbrıslırum malı “gaspıyla” ilgili üç konuyla ilgili verilen talimatla başladı. Bu kapsamda ilk önce Afik’in lüks otel, daire ve evler inşa ettiği bölgeye bitişik malı olan Kıbrıslırumların tapu araştırması yapıldı.

Bu durumdaki Kıbrıslırumların isim listesi polise verildi ve polis listedeki kişileri çağırarak, mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) ya da doğrudan İsrailli işadamına satış veya devir işlemi yapıp yapmadıkları konusunda izahat istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü’nün halen bu şekilde çok sayıda Kıbrıslırum’a ulaştığı ve yazılı şikâyetlerini aldığı belirtilirken, benzer sürecin çok kısa süre önce Esentepe için de başlatıldığı bilgisi verildi.

Ksiuris: Esentepe’de bir metre dahi Kıbrıslıtürk malı yok, site inşa edildi

Haberde ayrıca, “Ay Amvrosio” (Esentepe) muhtarı Savvas Ksiuris‘in gazeteye; İsrail şirketlerinin Esentepe’nin “Kokkino horafia” (kırmızı tarlalar) diye anılan mevkiinde apartman ve evlerden oluşan büyük bir site inşa ettiği, daha eskinden de köyün doğu tarafına başka bir inkişaf gerçekleştirildiği bilgisini verdiği de hatırlatıldı.

Ksiuris Esentepe’de Bir metre dahi Kıbrıslıtürk malı bulunmadığını, bu nedenle yapılan bütün yatırımların yasal sakinlerinden izin alınmamış ve yasadışı olduğunu söyledi. Sahil kesiminde çeşitli şirketler tarafından özellikle İngiliz, İsrail ve Ruslara yönelik birçok kiralık lüks villa tabelası bulunduğunu da söyledi.

Rapor hazırlanacak, Hukuk Dairesi’ne verilecek

Kıbrıslırum makamlarının, İskele ve Esentepe ile ilgili araştırmaları en kısa sürede tamamlamak ve ilgili raporu direktifi için Hukuk Dairesi’nin önüne koymak niyetinde olduğunu yazan gazete bunun “aşırı siyasi bir mesele olması nedeniyle yapılacak hareketlerin Kıbrıs Cumhuriyeti düzeyinde olacağını” belirtti.

Gazete haberinde; “Elde, Klepini’deki (Arapköy) Kıbrıslırum malı gaspı konusundan dolayı yılbaşı arifesinde İtalya’da tutuklanan Kıbrıslıtürk avukat Akan Kürşat örneğinde olduğu gibi, tutuklama emri çıkartılmasını haklı gösterecek veriler var. O konuda 2011’de İngiliz Garry Rob yargılanmış ve devamında uyuşturucu meselesinden dolayı ülkesine iade edilmişti” ifadelerini kullandı.