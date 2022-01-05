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Kuzey’den gelen köpeklerin muflonlara saldırdığı iddia edildi

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Cyprus Mail'in üst düzey yetkilinin verdiği bilgilere dayandırarak yayınladığı habere göre, adadaki muflon ölümlerinin yüzde 15'inden fazlasını sokak köpeklerinin oluşturuyor.
Kuzey’den gelen köpeklerin muflonlara saldırdığı iddia edildi

Cyprus Mail'in üst düzey yetkilinin verdiği bilgilere dayandırarak yayınladığı habere göre, adadaki muflon ölümlerinin yüzde 15'inden fazlasını sokak köpeklerinin oluşturuyor.

Güney Kıbrıs’ta son günlerde vahşi köpeklerin korunan hayvanları öldürdüğüne dair raporlar yayınlandı.

GKRY Orman Dairesi memuru, Pazar günü Baf'ın Kambos bölgesinde dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ölü bir koyununun görüntüsünü yayınladı.

Saldırıyı torunlarıyla meyve toplarken gören memurun sosyal medya paylaşımında, “Bölgeyi harap eden köpekler iki-üç gün günde bir bir mufflon yiyor” diye yazdı.

Yetkili makamlara dayandırılarak yapılan haberde ayrıca Kasım ayının başlarında bölgede vahşi köpekler tarafından 20 koyun daha öldürüldüğü söylendi.

Gönderi, ilgili makamların yetersizliğini eleştiren ve aynı zamanda kendi güvenlikleri için endişelerini dile getiren insanlarla kargaşaya yol açtı.

Sokak köpeklerini canlı yakalamak ve veteriner hizmetlerine veya hayvan barınaklarına götürmek için köpek tuzakları kuruldu.

Birçok köpeğin kuzeyden geçtiğini, bu nedenle ormandaki başıboşların sayısını izlemenin zor olduğunu açıklandı.

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