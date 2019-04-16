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Kuzey'den güney Kıbrıs'a elektrik verildi

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Güney Kıbrıs’ta Vasiliko’daki ana elektrik santralinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve Güney Kıbrıs’ın yaklaşık yüzde 50’sinde elektrik kesintisine sebep olan arıza sırasında KKTC’den Güney’e elektrik verildiği bildirildi.
Kuzey'den güney Kıbrıs'a elektrik verildi

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Elektrik Santrali’nde bu sabah saat 10 sularında, kötü hava şartları sebebiyle meydana geldiği düşünülen arıza sonrasında KKTC’den elektik alındığını yazdılar.

Habere göre, Vasiliko santralinde bulunan 1 ve 5 numaralı birimlerde saat 10 sularında gelen arıza sonrasında KKTC’den Güney Kıbrıs’a 100 megavat gücünde elektrik veridi.

KKTC’den elektrik verilmesinin yaklaşık 10:45’e kadar devam ettiği ve bu sürede de santraldeki arızanın giderildiği belirtilen haberde, KKTC’den gelen elektriğin daha büyük mağduriyetin önüne geçtiği de vurgulandı.

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