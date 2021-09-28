  • BIST 1.381,700
  • Altın 494,62
  • Dolar 8,8630
  • Euro 10,3450
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

“Kuzeyden güneye ‘susturuculu silahla’ geçti”

»
Rus pasaportuna sahip Azeri bir kişinin, Lokmacı’dan güneye geçişinin ardından polis tarafından tutuklandığı, şahsın üzerinde susturuculu silah çıktığı güneyde basına yansıdı.
“Kuzeyden güneye ‘susturuculu silahla’ geçti”

Rus pasaportuna sahip Azeri bir kişinin, Lokmacı’dan güneye geçişinin ardından polis tarafından tutuklandığı, şahsın üzerinde susturuculu silah çıktığı güneyde basına yansıdı.

Politis gazetesi “İnfaz İçin Geldi” başlığı altında verdiği haberinde, Rus pasaportuna sahip 38 yaşında Azeri’nin dün öğle saatlerinde kuzeyden, Lokmacı üzerinden güneye geçiş yapması sonrasında tutuklandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum polisinin aldığı bir ihbar üzerine şahsın takibe alındığını, barikattan geçişi sonrasından araç kiraladığını ve seyir halindeyken polisin operasyonuyla yakalandığını belirten gazete, söz konusu kişinin aracında yapılan aramada susturuculu silah ve “başka deliller de” ele geçirildiği vurguladı. Habere göre şahsın sorgusunu sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis New York'ta BM Genel Sekreteri ile görüşecek21 Eylül 2021 Salı 10:20
  • Üçlü görüşme 27 Eylül’de kahvaltıda ...20 Eylül 2021 Pazartesi 13:05
  • New York'ta kahvaltıda buluşacaklar19 Eylül 2021 Pazar 16:00
  • İbrahim Kalın: İki devletli çözüm en adil çözümdür08 Eylül 2021 Çarşamba 08:35
  • Tatar müzakelerde oyun var dedi, Eylül'de New York'a gidiyor...06 Eylül 2021 Pazartesi 13:25
  • BKP Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak03 Eylül 2021 Cuma 16:52
  • Akel: Anastasiadis’in üniter devlete geri dönüşle çözüm tezi Tatar’ın iki devletli çözüm tezi gibi BM kararlarına aykırıdır30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29
  • Menendez, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar’ın birleşik bir Kıbrıs’ın geleceği için müzakere etmeleri halinde anlaşacaklarına inandığını söyledi29 Ağustos 2021 Pazar 16:10
  • AKEL: “1960 Anayasası’na dönüş BM kararları ile Doruk Anlaşmaları’na aykırı”29 Ağustos 2021 Pazar 16:01
  • CTP Federasyon, dünyanın kabul ettiği tek çözümdür!29 Ağustos 2021 Pazar 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti