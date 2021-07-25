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“Kuzeyden mülteci akışı kesilecekse, telleri kaldırmaya hazırım”

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“Yeşil Hat’a çekilen dikenli teller çekme kararı” ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Nuris, “Kıbrıs'ın kuzeyi mülteci akışını kesecekse Yeşil Hat’ta çektikleri dikenli telleri kaldırmaya hazır olduğunu” söyledi.
“Kuzeyden mülteci akışı kesilecekse, telleri kaldırmaya hazırım”

Nuris, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üzerine mülteci akışının durması için Frontex’in Türkiye’nin güney sahillerinde denetim yapmasını istediği haber verildi.

Fileleftheros, “Akış Kesilirse Dikenli Telleri Kaldırırım… İçişleri Bakanı Nuris, Kıbrıs’ın Mülteci Politikasını Anlattı” başlıklı haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Frontex denetimi talep etme gerekçesinin “siyasi sığınma taleplerinde korkunç bir artış olması ve misafirhanelerinin taşması” olduğunu kaydetti.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yoluna, kısa süre önce belirlediği yeni bir mülteci politikası ile devam ettiğini söyleyen Nuris, “Kıbrıs’ın kuzeyinden mülteci akışını kesecekse Yeşil Hat’ta çektikleri dikenli telleri kaldırmaya hazır olduğunu” da söyledi.  Mültecilerin Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine barikatlardanda geçtiğini, bunun “yüzleşecekleri yeni büyük problem” olduğunu söyleyen bakan “Bu nedenle (ara bölgede bekleyen) üç Kamerunlu’nun özgür bölgelere geçmelerine müsaade etmeme kararımdan dönmeyeceğim” dedi.

Nikos Nuris, görevi devraldığında 4 ana mülteci akımı saptadığını, bunlardan birinin paravan evlilikler olduğunu, 2017-2019 döneminde 4 bin paravan evlilik yapıldığını ancak aldıkları tedbirler ile bu kapıyı kapattıklarını anlattı.

İkincisinin ise üniversite öğrencisi kisvesi altında ülkeye girenler olduğunu, yine aynı dönemde 3 bin 214 üniversite öğrencisinin sığınma talep ettiğini, 2 bin 239’unun da paravan evlilik yaptığını, yani iki yılda üniversite öğrencisi olarak ülkeye giren 5 bin 500 kişinin sığınma talep ettiğini söyledi.

Üçüncüsü kapının deniz yolu olduğunu ve bunun için Lübnan’la iade anlaşması yaptıklarını söyleyen Nuris, Dillirga bölgesinde de önlem aldıklarını söyledi “Türkiye mülteci göndermeyi bırakmak yerine 11 deniz mili içerisinde devriye gezen Liman Polisi devriyesine ateş açtı” dedi.

Nuris, 4’üncü akış kapısının Yeşil Hat olduğunu, mültecilerin yüzde 74’ünün Yeşil Hat üzerinden güneye geçtiğini belirterek, bu artış nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin güney sahillerinin denetimi için Frontex hizmetine siyasi destek vermesi için konuyu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’e götürdüğünü anlattı.

Yeşil Hat tüzüğünü uygulamasını isteyen ve sınıra çektirdiği dikenli telleri kaldırmasını isteyenlere de seslenen Nuris, “Yeşil Hat tüzüğü temelinde bir kişinin özgür bölgelere gelebilmesi için meşru seyahat belgeleri olması ve ülkeye meşru limandan girmesi gerek.  Yasadışı girmeye çalışanlara izin vermemeli, önlerini kesmeliyiz. Yeşil Hat’ta dikenli tel çekmek niyetim yok, AB Türkiye’nin güney sahillerini denetler ve mülteci akışı kesilirse, çektirdiklerimi kaldırmaya hazırım.”

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