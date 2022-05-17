Kuzu Hırsızlığı

15.05.2022 tarihinde, Pınarbaşın'da Ali KONYALIOĞLU’na ait ağıl içerisinden bir adet kuzu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-48) tutuklanmıştır.
Yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın 03-04.06.2021 tarihlerinde de Boğazköy’de Halil
SUCUOĞLU’na ait ağıl içerisinden iki adet kuzuyu da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam
etmektedir.
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