  • BIST 2.406,96
  • Altın 924.416
  • Dolar 15.7669
  • Euro 16.6321
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Kuzu Hırsızlığı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kuzu Hırsızlığı

15.05.2022 tarihinde, Pınarbaşın'da Ali KONYALIOĞLU’na ait ağıl içerisinden bir adet kuzu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-48) tutuklanmıştır.


Yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın 03-04.06.2021 tarihlerinde de Boğazköy’de Halil
SUCUOĞLU’na ait ağıl içerisinden iki adet kuzuyu da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam
etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de yeniden akaryakıt krizi17 Mayıs 2022 Salı 13:16
  • Tatar: Sıkıntılı Günleri Atlatmaya Çalışıyoruz17 Mayıs 2022 Salı 13:13
  • Erhürman, herkesi eyleme çağırdı!17 Mayıs 2022 Salı 12:40
  • DİNÇYÜREK: “SUCUOĞLU DA MECLİS’TE YERİNİ ALACAK VE HÜKÜMETE GÜVENOYU VERECEK”17 Mayıs 2022 Salı 12:38
  • TDP gençlik örgütü uluslararası homofobi, bifobi ve transfobi karşıtlığı 2022 onur yürüyüşünde yer alacağını belirtti.17 Mayıs 2022 Salı 12:05
  • “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” yarın17 Mayıs 2022 Salı 11:52
  • CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor17 Mayıs 2022 Salı 11:48
  • YBH: Denizleri kanalizasyon olarak kullanmayı bırakın17 Mayıs 2022 Salı 11:46
  • KKTC'nin bitmeyen karanlığı, aydınlatamama17 Mayıs 2022 Salı 11:30
  • Ölümü gösterip, 'sıtmaya razı olun' diyorlar17 Mayıs 2022 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti