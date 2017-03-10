Kuzu: Kaderin cilvesiymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin görüldüğü duruşmada, dava dosyasına giren delillerle ilgili, sanık ve avukatlarının talepleri dinlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen duruşmada, dava dosyasına giren delillerle ilgili, sanıkların ve avukatlarının talepleri dinlendi.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının ‘üs imamı' olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, dinlenmesini istediği tanıklar bulunduğunu söyledi. MAK'ın yeniden yapılanması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kendisinin ‘paralelci' olduğu iddiasının ortaya atıldığını savunan Kuzu, bu konuyla ilgili Albay Mete Kuş'un dinlenmesini talep etti.‘MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR OLDUĞUM İÇİN CEZALAR ALDIM'

Kuzu, şöyle konuştu: "Paralel yapı üyesi olduğum iddiasıyla ilgili Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi tarafından yazılı ifadelerim alındı. 'FETÖ üyesi olduğunu düşünüyorum' diyen 5-6 kişinin mahkemede dinlenmesini istiyorum. Bu kişiler daha önce 'Musa'nın Mücahiti' kitabını bulunduğum ortamda okumalarına karşı çıktığım, bazı karikatürleri sosyal medyada paylaştığı için soruşturma geçiren astsubaylar. Milliyetçi ve muhafazakar olduğum için cezalar aldım.

‘EGE'DE OLASI BİR SAVAŞI ÖNLEDİĞİM SÖYLENMİŞTİ'

Ege'de problemli sularda, Türk-Yunan F16'larının çarpışması olayında Türk pilotu tek başıma silah kullanmadan kurtarmıştım. Böylece olası bir savaşı önlediğim söylenmişti. Hatta silahım olmadan aşağı inmem eleştirilmişti."‘Çiğli imamı' ifadesini ilk kez Muğla'daki ifade işlemleri sırasında merkezde bir jandarma albaydan duyduğunu öne süren Kuzu, hakkındaki bu iddiayı reddetti.

‘CÜZDANIMDAKİ BİR DOLAR, OĞLUMUN KOLEKSİYONU İÇİNDİ'

Cüzdanından bir dolar çıkmasına da değinen Kuzu şu iddiada bulundu: "Bir dolar meselesi var bir de… Şartlar zorlaşınca cüzdanımı ele geçirdiklerini bilmediğim halde 'Bende de var' dedim. Bir dolar dışında cüzdanımda iki farklı ülke parası daha vardı. Bunlar oğlumun koleksiyonu içindi."

KUZU: KADERİN CİLVESİYMİŞ, BUNU YAŞAYACAKMIŞIMBu arada Kuzu, kendisini FETÖ'cü olarak suçlayan kişilerin mahkemede dinlenmesini de talep etti: "Hakkımda daha önceden başlatılan soruşturma kapsamında çıkan kararların incelenmesini talep ediyorum. Kaderin cilvesi, bunu yaşayacakmışım.

KUZU: YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE OLAN BİRİ EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE TEHDİT EDİLİRSE ‘ROMA'YI DA BEN YAKTIM DER

Astsubay rütbesinde hiçbir şeyde yetkisi olmayan, milliyetçi düşünceleri nedeniyle ceza almış biri olarak bugün tam tersi olarak suçlanıyorum. Zekeriya Kuzu adında hain terör örgütü yaftası yakama asılmış. Eski asker olarak, 12 Eylül'ü yaşamış biri olarak 52 yaşında bir insanım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurtarılmasına gitmediğim için suçlandım. Sayın hakimim, ifadelerim sırasında sebebi ne olursa olsun yanlış zamanda yanlış yerde olan biri eşi ve çocukları ile tehdit edilirse ‘Roma'yı da ben yaktım der'.KUZU: FETÖ'DEN ZARAR GÖREN İNSANLAR KANDIRILDIĞINI SÖYLÜYOR, BEN DE KANDIRILDIM

İfadelerimde polisin ağzından çıkan ifadeleri kullandım. Herkesin birbirinden kaçtığı, avukatların bile beni savunmak istemediği bir dönemde benim FETÖ üyesi olmadığımı söyleyecek kişilerin tanıklık yapmasını istemiyorum. FETÖ'den zarar gören insanlar kandırıldığını söylüyor. Operasyonla ilgili ben de kandırıldım. Huzurunuzda her zaman tahliye talebim var takdirini size bırakıyorum" dedi.

Öte yandan duruşmada, eski Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, duruşmada, Harekat Merkezine verdikleri hava araçlarının görev içeriğine karışmadıklarını iddia etti.COŞKUN: GÖREVİ BİLSEM, 'MARMARİS'E NEDEN GİDİYORSUNUZ?' DERDİM

Görevin yerine getirilmesi sırasında lojistik ve personel sorunu yaşanırsa müdahalede bulunduklarını belirten Coşkun, "Genelkurmay Başkanlığına 4 helikopter tahsisi söz konusu. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da olduğunu ve konuşma yapacağını biliyorum. Görevi bilsem, 'Marmaris'e neden gidiyorsunuz?' derdim. Bu nedenle bir suikastten ve benim bunu azmettirdiğimden bahsedilemez" diye konuştu.

Avukatı ise hakkında başka bir dava daha açılan Coşkun'un, bu davadan ayrılarak Ankara'ya gönderilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın avukatı da müvekkilinin Ankara'da açılan davada tutuklu yargılandığına işaret ederek Muğla'daki davadan tahliyesini istedi.

Eski Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi üyesi Teğmen Muhammet Burak İpek isedelillerin ortaya çıkarılması talebinde bulunarak, "Benim ve ailem için içerisi mi, dışarısı mı hayırlı olacak bilemiyorum. Bu konudaki takdir size aittir" diye konuştu.