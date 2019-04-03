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Kuzusu vergi dairesinde bile peşini bırakmadı

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İzmir’in Buca ilçesinde kuzusu ‘Melek‘ peşini hiç bırakmayan Ziya Benek, işlem yaptıracağı vergi dairesine de kuzusuyla gidince ilgi odağı oldu.
Kuzusu vergi dairesinde bile peşini bırakmadı

Kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesi’ne giden Ziya Benek’i takip eden kuzuyu görünler şaşkınlık içinde kaldı. Benek’le beraber vergi dairesine giren kuzu, sahibini gittiği her birimde takip etti.

Birçok kişi kuzuyu sevmek için önünü kesse de ‘Melek’ takibi bırakmadı. Sorular üzerine Ziya Benek, “Melek’in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz” diyerek espri yaptı.

Ziya Benek’in kuzusuyla dolaştığı anları ise bir işi için Şirinyer Vergi Dairesi’ne giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.

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