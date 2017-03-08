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KYB: Kerkük-Ceyhan hattından petrol sevkiyatının sürmesi için anlaşma sağlandı

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KYB: Kerkük-Ceyhan hattından petrol sevkiyatının sürmesi için anlaşma sağlandı
Irak'ın Kerkük kentinde petrol sahalarını kontrol eden Kürt grup, Bağdat ile Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının devam etmesi için anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, kendi grubu ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında dün anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Resul, "Anlaşma, problemi sonlandırdı ve artık (boru hattını kapatmak için) bir son tarih yok" dedi.

KYB güçleri Kerkük'teki petrol tesislerini geçen hafta ele geçirerek kısa süreliğine petrol akışlarını durdurmuş, gelirlerden bir pay verilmemesi talebinin yerine getirilmemesi halinde daha ileri adımlar atacaklarını açıklamıştı.

IRAK, KERKÜK RAFİNERİSİNDE KAPASİTEYİ ARTIRDI

Bu arada Irak, Kerkük'teki petrol rafinerisine bir işlem ünitesi ekleyerek tesisin kapasitesini günlük 10.000 varil artırdığını açıkladı.

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