Kylie Jenner 'En başarılı 30'da

Forbes dergisi, 30 yaş altındaki en başarılı 30 ünlü kişiyi seçti

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ABD’li model Kylie Jenner, Forbes Dergisi’nin ünlü '30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi' listesine seçildi.

19 yaşındaki model, 2017 yılı için 20 kategoride başarılı isimlerin seçildiği listenin 'Perakende ve e-ticaret' kategorisinde yer alan 20 yaşın altındaki tek isim oldu.

Forbes, “Reality TV yıldızının sahip olduğu Kylie Cosmetics markasının sattığı 29 dolarlık Lip Kits’in her biri satılmaya başlandı.Kylie Jenner ayrıca, kendi adını da model kız kardeşi Kendall Jenner ile birlikte oluşturdukları bir kozmetik markasının ismi olarak belirledi” açıklamasını yaptı.