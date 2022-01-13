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Kylie Jenner, Instagram’da 300 milyon takipçiyi aşan ilk kadın oldu

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ABD’li reality şov yıldızı, kozmetik firması sahibi Kylie Jenner (24), Instagram’da 300 milyon takipçiyi geçen ilk kadın oldu. Dolayısıyla en çok takip edilen kadın unvanını da ele geçirdi.
Kylie Jenner, Instagram’da 300 milyon takipçiyi aşan ilk kadın oldu

Kendisi gibi reality şov yıldızı olan Kim Kardashian’ın kardeşi, Kylie Cosmetics’in kurucusu Jenner, 289’ar milyon takipçileri bulunan ABD’li şarkıcılar Ariana Grande ve Selena Gomez’i solladı. Bugün itibariyle 301 milyon takipçisi var.

Instagram’ın en çok takip edilen kişisi ise Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Ronaldo’nun 388 milyon takipçisi var.

Rapçi erkek arkadaşı Travis Scott’tan hamile olan, ikinci bebeğini kucağına almayı bekleyen Jenner’in sosyal medya platformunda bir süredir fazla sesi çıkmıyordu.

Bu, Scott’un, 5 Kasım’da, izdiham nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, Houston kentindeki ‘Astroworld’ adlı müzik festivalinde konser vermiş olmasına bağlanıyor. Jenner, sessizliğini geçen ay Noel gününde bozdu. Bir hafta sonra 2021’de yaşadığı şeyleri anlattığı bir paylaşım yaptı.

2010’da kurulan Instagram, 2012’de Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştı. Toplam 1,3 milyar kullanıcısı var. Resmi hesap @Instagram’ın 460 milyon takipçisi var.

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