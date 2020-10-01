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Kylie Jenner'dan kızına 93 bin TL'lik okul hediyesi

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ABD'li yıldız Kylie Jenner'ın Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi, okula başladı. Jenner'ın kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası alması sosyal medyada tepki topladı
Kylie Jenner'dan kızına 93 bin TL'lik okul hediyesi

ABD'li yıldız Kylie Jenner'ın Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi, okula başladı. Jenner'ın kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası alması sosyal medyada tepki topladı

Reality Show yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabından iki yaşındaki kızı Stormi'nin okula başladığını duyurdu

93 BİN TL'LİK OKUL HEDİYESİ

Stormi'nin videosunu "Okulun ilk günü" notu ile yayınlayan 23 yaşındaki Jenner, kızına aldığı pahalı hediye ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Görüntülerde Stormi'nin 93 bin TL değerinde çanta taktığı ve kulağında da elmas küpelerinin olduğu görüldü.

Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Kylie Jenner, daha önce de Stormi'ye aldığı Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kızının parmağında elmas bir yüzük bulunan elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Jenner, paylaşımıyla takipçilerini şaşırtmıştı.

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