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Kyoto'da yurt içi kaynaklı Omicron varyantı belirlendi

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Japonya'nın Kyoto kentinde bir kişide yurt içi kaynaklı Omicron varyantı tespit edildi.
Kyoto'da yurt içi kaynaklı Omicron varyantı belirlendi

Japonya'nın Kyoto kentinde bir kişide yurt içi kaynaklı Omicron varyantı tespit edildi.

Kyoto Valiliği, yurt dışına seyahat öyküsü bulunmayan 20 yaşlarında bir kadının Omicron varyantı taşıdığını aktardı.

Halihazırda iki doz aşı olduğu belirtilen kadın ve etrafındaki 7 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Osaka kentinde yaşayan ve yurt dışına seyahat etmemiş 3 kişide daha önce Omicron vakası tespit edilmişti.

Yurt içi kaynaklı Omicron varyantına yönelik vaka izi araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.

Omicron varyantında vaka sayısı 200'e çıktı

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 33 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yolcuların ABD, İngiltere, Kenya ve Nijerya'ya seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları söylendi.

Böylelikle Japonya'da Omicron varyantında vaka sayısı toplamda 200'e çıkmış oldu.

Takviye doz tavsiyesi

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyet Başkanı Omi Şigeru, Omicron ile ilgili "Kısa sürede birçok kişiye bulaşması bekleniyor" dedi.

Takviye doz aşı uygulamasının hızlandırılmasını tavsiye eden Omi, "Bazı hastalar ciddi belirti gösterebilir. Halihazırda güçlendirilen ulusal sağlık sistemi zorlanabilir" ifadesini kullandı.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 731 bin 276’ya, can kaybı sayısı 18 bin 398’e yükseldi.

Ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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