l Bulutoğluları ve belediye müdürü hakkında dava süreci başlattıklarını açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB hakkındaki Sayıştay Raporu’nun ardından dönemin Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları ile belediye müdürüne dava süreci başlattıklarını açıkladı:

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Sayıştay Başkanlığı’nın LTB için hazırladığı raporda dönemin Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları ve belediye müdürü hakkında dava süreci başlattıklarını açıkladı.

Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Mehmet Harmancı, raporun ortaya çıkmasının önemli olduğunu, ancak daha önemli olanın polisin soruşturmaları yapması olduğunu anımsattı.

“Polis, bize ‘Ben üç personelimle bu raporun bütününe ilişkin raporu üç yılda bitiremem’ dedi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Üç yıllık bir süreç demek bu raporun yayınlanmasından sonraki tarih 7 yıla ulaşırsa zaman aşımına uğrar” dedi.

Polisin 2022’ye kadar raporunu çıkarmaması halinde zaman aşımı tehlikesinin doğacağını anlatan Harmancı, şöyle devam etti:

“Biz Sayıştay Raporu’nun ardından, polisin bu yönde beyanının ardından dönemin belediye başkanı ve belediye müdürüne ilişkin dava sürecini başlattık. En azından biliyoruz ki ‘Siz ne yaptınız?’ sorusuna karşılık topluma vereceğimiz en iyi yanıt olduğunu düşünüyorum. Ak koyun kara koyun ortaya çıksın.”

“32 MİLYONLUK BORCU 20 MİLYONA DÜŞÜRDÜK”

Göreve geldikleri zaman 32 milyon TL’lik banka borcu ile birlikte toplam borçlarının 165 milyon TL seviyelerinde olduğuna işaret eden Harmancı, banka borcunun bugün 20 milyona indiğini ve 2018 Haziran ayında borcun silineceğini söyledi.

2016 Ocak ayından itibaren Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının düzenli olarak yapıldığını ancak, bu dairelere geriye dönük borçlarının durmakta olduğunu ifade eden Harmancı, 8 yıl aranın ardından yatırımlar yapılmaya başlandığını belirtti.

Harmancı, 2016 Aralık tarihi itibarı ile bankalara 17 milyon 152 bin 819 TL, devlet kurumlarına 170 milyon 355 bin TL, esnaf ve müteahhitlere 1 milyon 645 bin TL, Belediyeler Birliği’ne 135 bin TL, ikramiye ve tazminat olarak ise 213 bin TL’lik bir borç yükünün göründüğünü kaydetti.

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