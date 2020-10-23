‘La Boutique’ sahibi pozitif olduğunu duyurdu, 15 gün kapalıyız!

‘La Boutique’ isimli mağaza sahibinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
‘La Boutique’ isimli mağazanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mağaza sahibinin testinin pozitif çıkması nedeniyle 15 gün boyunca butiğin kapalı olacağı belirtildi.
‘La Boutique’ isimli mağaza sahibinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
‘La Boutique’ isimli mağazanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mağaza sahibinin testinin pozitif çıkması nedeniyle 15 gün boyunca butiğin kapalı olacağı belirtildi.
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