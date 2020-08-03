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La Casa de Papel’in 5. sezonunda Profesör, Alicia ile aşk yaşayarak Lizbon’a ihanet mi edecek?

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4. sezonunun şaşırtıcı biçimde bitmesinin ardından sevilen dizi La Casa de Papel’in 5. sezonunun da şoke edici detaylar barındıracağı tahmin ediliyor
La Casa de Papel’in 5. sezonunda Profesör, Alicia ile aşk yaşayarak Lizbon’a ihanet mi edecek?

Dijital yayın organı Netflix’in sevilen dizilerinden La Casa de Papel’in 5. sezonunda olacaklara dair tartışmalar devam ediyor.

Kısa süre önce 5. sezonunun son sezon olacağı açıklanan dizi en son Alicia Sierra’nın Profesör’ün kafasına silah doğrulttuğu sahneyle sona ermişti. Öte yandan dizinin bazı hayranları 5. sezonda benzer biçimde şoke edici detaylar olabileceğini düşünüyor. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizinin ertelenen yapımına 3 Ağustos’ta resmen yeniden başlandı. 

Her ne kadar hayranların bir kısmı soygunun beyni olan Profesör’ün Alicia Sierra’yı alt etmek için yeni bir plan düşüneceğini öne sürse de hayranlardan biri tıpkı Lizbon’un ekibe katılmadan önce Profesör’ün Raquel Murillo ile yaşadıklarına benzer biçimde Alicia ve Profesör arasında romantik bir gerilimin yaşanabileceğini savundu.

Express'in haberine göre Reddit kullanıcısı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Senaryo yazarlarının Profesör ve Alicia’nın Raquel olmadan yalnız başlarına kalmalarını istemesinin bir nedeni olmalı. Bilemiyorum belki de birbirleriyle düelloya tutuşan beyinler oldukları için.

Kullanıcılardan bir diğeriyse şu ifadeleri kullandı:

Profesör’ün müfettişe eksantrik geleceği fikri eğlenceli fakat Alicia’nın onun için yeni bir duygusal ilgi oluşturacağı konusunda fazlasıyla şüpheliyim.

Sosyal medya kullanıcısı iki karakterin birbirlerinin gırtlağını sıkmak yerine senaryoda daha ilginç bir dönüşün yapılabileceğini ve ikili arasında romantik bir ilişkinin yaşanabileceğini öne sürdü. 

Eğer 5. sezonun başında Alicia tetiği çekmezse yaşanabileceklere dair hayli alternatif mevcut. Hayranlardan bir diğeri de daha önce Alicia Sierra’nın Profesör’ü öldürmek yerine ekibin soygun planını parça parça mahvedeceğini öne sürmüştü. 

Dizinin yaratıcısı Alex Pina, bugüne kadar hikayede ortaya koyduğu, hayranları hayrete düşüren detaylar konusunda epey usta ve teorik olarak bir yenisini ortaya koymasını engelleyecek herhangi bir gerekçe görünmüyor. Ancak Lizbon ve Profesör arasındaki tutkulu aşk hikayenin o kadar kolay değiştirilemeyeceğine işaret ediyor. 

Böyle bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için her şeyden önce senaryonun Profesör ve Lizbon arasındaki ilişkinin ne olacağına karar vermesi gerekiyor. 

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