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La Casa de Papel'in son sezonunda bir F1 pilotu!

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Formula 1 pilotu Carlos Sainz, La Casa de Papel'de rol aldı.Ferrari pilotu, daha önce verdiği bir röportajda en sevdiği dizinin La Casa de Papel olduğunu belirtmişti.
La Casa de Papel'in son sezonunda bir F1 pilotu!

Formula 1 Ferrari pilotlarından Carlos Sainz, Netflix isimli dijital platformda yayınlanan dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in son sezonunda yer aldı.

F1 pilotu, daha önce verdiği bir röportajda en sevdiği dizinin La Casa de Papel olduğunu söylemişti. Başarılı pilot daha önce sosyal medyadan da resmi sosyal ağlar aracılığıyla başarılı dizinin üçüncü sezonundan sahneler çektiğini söylediği bir görüntü paylaşmıştı.

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