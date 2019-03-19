La Liga rekora koşuyor

La Liga'nın ekonomik faaliyetleri 2012-2013 sezonuna göre 2016-2017 sezonunda 7 milyar 600 milyon avrodan 15 milyar 688 milyon avroya yükseldi.

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga, 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı.

Price Waterhouse Coopers adlı danışmanlık firmasının açıkladığı rapora göre, 2016-2017 sezonunda La Liga'nın ekonomik faaliyetlerinin 15 milyar 688 milyon avro olduğu ve bunun İspanya'nın yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yüzde 1,37'sine denk geldiği belirtildi. La Liga'nın 2012-2013 sezonundaki ekonomik faaliyetlerinin toplamının ise 7 milyar 600 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Raporda, La Liga'nın 15 milyar 688 milyon avroluk ekonomik faaliyetlerinin 3 milyar 10 milyon avrosunun direkt kulüplerden, 5 milyar 594 milyon avrosunun futbol tedarikçilerinden, 3 milyar 998 milyon avrosunun futbol ile bağlantılı sektörlerden, 3 milyar 86 milyon avrosunun da taraftar harcamalarından sağlandığı bildirildi.

2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarına göre kıyaslama yapıldığında profesyonel futbol endüstrisinin sağladığı istihdamın 140 bin kişiden 184 bin 600'e yükseldiği, toplanan verginin de 2 milyar 995 milyon avrodan 4 milyar 89 milyon avroya çıktığı belirtildi.

LA LİGA NEDİR?

La Liga ya da İspanya Birinci Futbol Ligi olarak da bilinen lig, Avrupa’nın son 5 yılda 1 numaralı ligi olarak tescillenmiştir. Resmi sponsor adıyla beraber Liga BBVA olarak da bilinen İspanya La ll_2Liga’nın önde gelen birçok dünyaca tanınmış kulübü vardır. 20 takımın mücadele ettiği La Liga’da takımlar birbirleri ile toplamda 38 maç oynarlar 38 maç sonucu takımlar birbirleri ile iç ve dış sahada olmak üzere toplamda iki kez karşılaşmış olurlar. Bir sezon sonucu oynanan 38 maçın ardından ligde puan olarak yapılan sıralamada son üçte yer alan takımlar herhangi bir play-off mücadelesi vermeden doğrudan ikinci lige düşerler. Bir kulübün sahibinin başka bir kulübü veya sahip olduğu kulübün bir alt ligden bir üst lige çıkma hakkı elde etmesi halinde o takımlardan hangisinin pozisyonunu koruyacağına kulübüm sahibi ya da başkanı karar verir.

La Liga tarihinde toplamda 60 adet farklı takım mücadele vermiştir. Bu takımlardan en başarılıları; Real Madrid ve Barcelona’dır. 1950 yılından günümüze dek Barcelona ve Real Madrid La Liga’yı domine etmiştirler. Bu dönemde Real Madrid 32, Barcelona ise 22 kez mutlu sona ulaşarak rakiplerine bu alanda fark atmıştırlar. Ancak 1950 öncesinde ise, La Liga’ya damgasını vuran takımlar Real Madrid ve Barcelona’nın aksine, Atletico Madrid, Atletic Bilbao, Valencia, Deportivo ve Real Betis olmuştur. Avrupa’nın en mücadeleci ligi olarak kabul edilen La Liga marka değeri açısından ise, Premier Lig’in gerisinde yer almaktadır. Premier Lig La Liga’ya nazaran yaklaşık olarak 3 kat daha değerlidir.

Avrupa kupalarında en çok final oynayan takımlar İspanyol takımlarıdır. Real Madrid kupa 1 olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 5’i üst üste olmak üzere toplamda 10 kez kazanarak bu alanda diğer Avrupalı rakiplerine fark atmıştır. Bunun yanı sıra Barcelona ise, bu kupada 4 kez mutlu sonuca ulaşmak Atletico Madrid, Valencia gibi takımlar ise defalarca final oynamıştırlar. UEFA Avrupa Ligi açısından ise, İtalya takımlarının ardından en başarılı performans La Liga ekiplerinden gelmiştir. Bu alanda La Liga’yı ilk 6’da bitirme geleneği bulunan Sevilla, 3 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı La Liga takımı olmuştur. Ayrıca Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülü de 11 kez La Liga’da mücadele eden bir takımın formasını giyen futbolcuya verilmiştir. Bunların başında Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, Figo, Ronaldo, Rivaldo gibi oyuncular gelmektedir. Seyirci ortalamasının 30,000 civarında olduğu La Liga, Avrupa’nın en çok seyirci çeken 3. ligi konumundadır.

Statları konusunda biraz daha modernizasyon ihtiyacı duyulan La Liga’da bununla alakalı bir çalışma halihazırda yapılmaktadır. Ancak tarihi eser vasfında olan bazı statların restorasyonuna yönelik izinlerin alınması oldukça zaman ve bürokrasi gerektirmektedir. Yayın haklarının doğrudan kulüpler tarafından pazarlanılan La Liga’da bu alanda Real Madrid ile Barcelona dışında kalan takımlar açısından ciddi bir dezavantaj söz konusu olmaktadır. Valenci bu nedenle finansal kriz yaşayan büyük takımlar arasındaki yerini almıştır. Real Madrid ile Barcelona’nın La Liga’dan elde ettiği yayın gelirinin yaklaşık olarak 100 ila 140 milyon Avro arasında değiştiği sanılmaktadır.

İspanya Milli Takımı’na da büyük katkı veren La Liga, en çok transfer geliri elde eden lig olma özelliğine de sahiptir. Özellikle La Liga çıkışlı bir çok futbolcu astronomik rakamlara İngiltere Premier Ligi’ne transfer olabilmektedir. La Liga 4 kez kırılan transfer rekoruna da ev sahipliği yapan bir ligdir. 2009 yılında 94 milyon Avro karşılığında Manchester United takımından Real Madrid takımına transfer olan Ronaldo 2014 yılına kadar bu rekorun sahibi idi. Ancak 2014 yılında rekor yine La Liga ekibi olan Real Madrid tarafından 100 milyon Avro’ya çekilmiştir.