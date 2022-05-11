  • BIST 2.441,22
  • Altın 912.858
  • Dolar 15.3058
  • Euro 16.2073
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

La Liga’da kulüplerin geçen seneki kaybı 892 milyon avro

» »
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Covid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı.
La Liga’da kulüplerin geçen seneki kaybı 892 milyon avro
Fotoğraf: AA

La Liga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, Covid-19’un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.

 

Raporda, 892 milyon avro olan La Liga’daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon avro) Barcelona’ya ait olması dikkati çekti.

La Liga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon avro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.

LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, “Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23’te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon avro, gelir de 1 milyar 100 milyon avro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz” dedi.

Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon avro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon avroya çıkardığını söyledi.

Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar avro azalttığı (2019-2020’de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021’de 574 milyon avroya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon avro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'e Veda Eden Takımlar Belli Oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:06
  • Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:34
  • Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Anılıyor06 Mayıs 2022 Cuma 15:41
  • Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde05 Mayıs 2022 Perşembe 11:19
  • Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City’yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 10:34
  • Maradona'nın 'Tanrının eli' forması 7,1 milyon sterline satıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 09:25
  • Trabzonspor’un kasası doluyor! Tarihi hedef04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:20
  • UEFA'dan flaş Fenerbahçe kararı03 Mayıs 2022 Salı 18:55
  • Süper Lig’de şampiyon Trabzonspor01 Mayıs 2022 Pazar 16:01
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!30 Nisan 2022 Cumartesi 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti