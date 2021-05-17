  • BIST 1.454
  • Altın 498,897
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı

» »
Osasuna'yı 2-1 yenen Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) son maçlar öncesi Real Madrid'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü
La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı

La Liga'nın 37. haftasına zirvede başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Osasuna'yu ağırladı.

Yaklaşık 3 bin taraftar, Atletico Madrid'e destek olmak için karşılaşmanın oynandığı Wanda Metropolitano Stadı'nın önünde toplandı.

Osasuna, Budimir ile 75. dakikada öne geçti. Fakat Atletico, Lodi'nin 82 ve Suarez'in 88. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid ise Nacho'nun 68. dakikada kaydettiği golle Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, puanını 83'e, Real Madrid de 81'e yükseltti.

La Liga 2020-21 sezonu, 23 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. Atletico Madrid, Valladolid'e konuk olurken, Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak.

 

BARÇA KOPTU!

Ligin 3. sırasındaki Barcelona, sahasında oynadığı Celta Vigo müsabakasını 2-1 kaybederek 76 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını yitirdi.

Celta Vigo'nun gollerini, 38 ve 89. dakikada Mina attı. Lenglet'nin gördüğü kırmızı kart yüzünden 83. dakikada 10 kişi kalan Barcelona'nın golü ise 28. dakikada Messi'den geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, sahasında Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Alena ve Kubo'nun golleri sayesinde 37 puana ulaşan Getafe, son hafta öncesi küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes, 56 dakika sahada kaldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Şampiyon16 Mayıs 2021 Pazar 08:40
  • Şampiyon Beşiktaş!15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36
  • İlk yarılar sona erdi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk için sahada!15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:31
  • Süper Lig'de final günü | "Üç büyükler" şampiyonluk için sahada; işte muhtemel 11'ler15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:30
  • Düğüm çözülüyor15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:10
  • Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın13 Mayıs 2021 Perşembe 17:30
  • UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali kararı13 Mayıs 2021 Perşembe 14:12
  • Türkiye'de şampiyonluk hesapları karıştı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:06
  • Süper Lig'de Fırat Aydınus dönemi kapanıyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:53
  • Adana Demirspor Süper Lig'de10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti