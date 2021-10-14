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La Palma Adası’nda külden tepeler oluştu

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.
La Palma Adası’nda külden tepeler oluştu

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

Yanardağdan çıkan küller nedeniyle adanın güneybatısında kül yağışı yaşandı. Bölgedeki La Mancha köyünde evler tamamen külle kaplanırken, cadde ve sokaklarda metrelerce yükseklikte külden tepeler oluştu.

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Askeri Acil Durum Ekiplerinin (UME) çevredeki külleri temizlemek ve vatandaşlara destek olmak için adada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, kül yağışına bağlı zehirlenmeler konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlardan su ve yiyeceklerini açıkta bırakmamaları çağrısı yapan yetkililer, çatı ve olukların temizlenmesi istedi.

BAŞBAKAN, LA PALMA’YI DÖRDÜNCÜ KEZ ZİYARET ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Palma'yı bir kez daha ziyaret ederek, adada oluşan hasarı ve alınan önlemleri değerlendirdi. Cumbre Vieja Yanardağı patlamasından itibaren adaya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Sanchez, felaket nedeniyle şimdiye kadar hiçbir can kaybı yaşanmadığına dikkat çekerek, adada çalışmalarda bulunan tüm personelin insanların hayatını kurtarmak için çaba göstermesini istedi. Başbakan Sanchez ayrıca, adada devam eden acil durum çalışmaları için 214 milyon avro tahsis edildiğini açıkladı.

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Yetkililer, dün yaşanan patlama ve lav akışı nedeniyle Los Llanos de Aridane sahil kasabasından 800 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen ada sakinlerinin sayısı 6 bin 800'e ulaştı.

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi, 19 Eylül'den bu yana La Palma'da lavların 656 hektarlık alanı ve bin 458 binayı yok ettiğini açıkladı.

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