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Laboratuar ortamında suni embriyo üretildi

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Laboratuar ortamında suni embriyo üretildi
Bilim adamları, farelerden alınan kök hücreleri kullanarak dünyanın ilk suni embriyosunu üretmeyi başardı.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, farelerden aldıkları iki farklı kök hücreyi üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak suni embriyoya dönüştürdü.

Çalışmada embriyonik kök hücrelerle plasentadan alınan ekstra-embriyonik trofoblastik kök hücreleri kullanıldı.

Memelilerde döllenen yumurta, bölünerek embriyonik kök hücreler oluşturuyor. "Vücudun ana hücreleri" olarak da bilinen bu hücreler, embriyoda bir araya gelerek olgunlaşmamış embriyonik yapıyı oluşturuyor.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Magdalena Zenricka Goetz, "Farklı kök hücre türleri arasındaki etkileşimin, embriyonun gelişiminde büyük önem taşıdığını biliyoruz. Çalışmada bizi asıl şaşırtan hücrelerin bir arada çalışmasıydı. Resmen birbirlerine yol gösteriyorlardı." dedi.

Araştırmacılar, elde edilen suni embriyoların İngiltere'de yasal süre olan 14 gün boyunca gelişmeye devam ettiğini belirtti. İngiltere'de laboratuar ortamında embriyo gelişimi 14 günle sınırlı.

Goetz'in ekibi, şimdide aynı tekniği suni insan embriyosu üretmek için kullanacak.

Çalışmanın, kısırlık tedavisinde önemli bir dönüm noktası oluşturması bekleniyor.

Çalışma, "Science" dergisinde yayımlandı.

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