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Laboratuvar ortamında üretilen yapay retina umut ışığı yarattı

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Bilim insanları, görme kaybı riskiyle karşı karşıya olan binlerce kişiye yardımcı olabilecek yapay retinaları üretmeyi başardılar.
Laboratuvar ortamında üretilen yapay retina umut ışığı yarattı

İngiltere’deki University College London’dan bilim insanları, Usher sendromuna sahip olan çocuklara yardımcı olabilecek ilk yapay retinaları laboratuvar ortamında oluşturdular.

Daily Mail’in haberine göre, bu gelişme, Birleşik Krallık’ta kalıtsal koşullardan dolayı körlük riski taşıyan 30.000’den fazla kişiye yardımcı olabilir ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde ciddi görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ile yaşayan yaklaşık 60.000 yaşlı insan için umut sağlayabilir.

Çalışma, Great Ormond Street Hastanesi’nde nadir görülen genetik hastalık Usher sendromu olan genç hastalardan deri hücrelerini aldı ve hücrelerini vücuttaki herhangi bir hücre haline gelebilecek kök hücreler oluşturmak üzere yeniden programladı.

HASTALIĞIN YAPISI ÇÖZÜLDÜ

Araştırmacılar, yedi hücre türünün ortaya çıkmasını ve kesin bir model oluşturmasını sağlamak için laboratuvarda dokuz aydan fazla bir süre anne karnındaki bebeklerde görülen süreçleri taklit ederek mini retinaya dönüştürdü.

Bu, araştırmacıların körlüğe ve işitme kaybına yol açan genetik bir hastalık olan Usher sendromunda neyin yanlış gittiğini görmelerini sağladı.

UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nde gelişim biyolojisi ve genetik profesörü Jane Sowden, “Mini gözleri kullanabilmek, birçok bilim ekibinin üzerinde çalıştığı alanda çığır açan bir gelişme. 10 yıl içinde pek çok kalıtsal körlük vakasının tersine çevrilebileceğine inanıyorum.” dedi.

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