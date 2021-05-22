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Lady Gaga: 19 yaşındayken tecavüz sonucunda hamile kaldım

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ABD’li şarkıcı Lady Gaga (35), 19 yaşındayken tecavüz sonucunda hamile kaldığını açıkladı.
Lady Gaga: 19 yaşındayken tecavüz sonucunda hamile kaldım
Fotoğraf: APPLE TV+

İngiliz tahtının ABD’ye yerleşen altıncı varisi Prens Harry ve ABD’li talk show sunucusu Oprah Winfrey’nin akıl sağlığına odaklanan, Apple TV+ serisi, ‘The Me You Can’t See’nin (Senin Göremediğin Ben) ilk konuğu Lady Gaga, bir müzik yapımcısının, “Eğer üzerindekileri çıkarmazsan müziğini yakarım” diyerek kendisini tehdit ettiğini ve sonrasında tecavüz ettiğini söyledi.

Bu kişinin adını açıklamayacağını belirten Lady Gaga, gözyaşları içinde, “Daha sonra beni hamile olarak bir köşeye attı çünkü kusuyordum ve kötü hissediyordum” dedi.

Tecavüze uğradığını 2014 yılında şarkılarında konuya gönderme yaparak kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Lady Gaga, 2019 yılında Oscar aldığında geçmişte yaşadığı sorunların depreştiğini belirterek, vücudunu hissetmeyecek hale geldiğinde hastaneye kaldırıldığını ve psikiyatra yönlendirildiğini söyledi.

19 yaşındayken yaşadığı travmanın onu tamamen değiştirdiğini ve yıllarca peşini bırakmadığını vurgulayan Lady Gaga şu sözlerle içini döktü: “Törenden sonraki süreçte yıllar önce yaşadığım acıyı yeniden yaşadım. 19 yaşındayken o kötü günlerde aylarca bir stüdyoda kalmıştım. Geçmişte kendime gelmem 2.5 yılımı almıştı. #MeToo hareketini anlıyorum. Bazıları bu kişilerin adını ifşa edince rahatlıyor olabilir. Bunu da anlıyorum ama ben öyle değilim. Adını söyleyemem. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum.”

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