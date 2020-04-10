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Lady Gaga: 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesi sahtekârca

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Lady Gaga: 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesi sahtekârca
Lady Gaga: 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesi sahtekârca

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadale için Global Citizen ile birlikte 35 milyon dolarlık bağış kampanyasına imza atan Lady Gaga bu süreçte kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekârca bulduğunu söyledi.

Sosyal izolasyon günlerinde Paul McCartneyStevie Wonder ve Billie Eilish gibi isimlerle birlikte 'One World: Together at Home' adıyla özel bir yayın için hazırlık yapan ve Koronavirüs'le mücadele için bağışlanan 35 milyon dolarla gündemde olan Lady Gaga yaşanan süreçle ilgili fikirlerini paylaştı.

34 yaşındaki şarkıcı, pandemi sürecinde çok sık kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekârca bulduğunu söyleyip şu açıklamayı yaptı: "Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."

"Bebek düşüncesi beni heyecanlandırıyor"

34 yaşındaki şarkıcı kapak olduğu InStyle dergisine yaptığı açıklamada ise gelecekten beklentilerini evlilik, daha çok müzik, filmler ve hayırseverlik işleri diye sıraladı.

Anne olmak istediğini de belirten Gaga, "Bebek düşüncesi beni heyecanlandırıyor. Bir insanı içeride tutabilir ve büyütebiliriz, inanılmaz değil mi? Sonra ortaya çıkıyor ve onu hayatta tutmak işimiz oluyor" şeklinde konuştu.

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