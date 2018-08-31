Lady Gaga ve dev bir panda: Cuma'nın en iyi fotoğrafları

Guardian'ın fotoğraf editörleri, dünyanın dört bir yanından en güzel fotoğrafları derledi. Fotoğraflarda Türkiye de var

Yunanistan'dan Katerina Stefanidi ve diğer kazanan sporcular Letzigrund Stadı'ndaki Diamond League zaferini kutluyor

Çin'de Bir mermi treni Yancheng ve Lianyungang arasında bir test sürüşüne giriyor

Bir çocuk, Donald Trump’ın başının üst kısmındaki görsel sanat eserleri ile uğraşıyor.

Satılık bir köpek yavrusu Sadovod alışveriş merkezinde bir kafesten bakıyor

Genç bir kız, Türk askerleri ile birlikte, Türk Bağımsızlık Savaşı'nda kararlı bir savaşı anmak için Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlayan bir törenle şarkı söylüyor

Dev bir panda bir koruma ve araştırma merkezinde serinlemek için bir buz bloğu tutuyor

Yeni bir Rus Pasifik filosu savaş gemisi olan Gromky, yüzer iskele tarafından taşınıyor.

İnsanlar, ölümünden 21'inci yıldönümünde Diana'yı anıyor

Fred Brophy, Birdsville'deki bir çadırda amatör bir boks maçı hakemi

Queensland, Australia

Tokyo'da Okul bir deprem simülasyonu sırasında koruyucu yastıklı davlumbaz giyiyor

Lady Gaga ve Bradley Cooper, Venedik Film Festivali'nde