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Lady Gaga ve dev bir panda: Cuma'nın en iyi fotoğrafları

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Guardian'ın fotoğraf editörleri, dünyanın dört bir yanından en güzel fotoğrafları derledi. Fotoğraflarda Türkiye de var
Lady Gaga ve dev bir panda: Cuma'nın en iyi fotoğrafları

Athletes celebrate at Letzigrund Stadium in ZÃ¼rich

Yunanistan'dan  Katerina Stefanidi ve diğer kazanan sporcular Letzigrund Stadı'ndaki Diamond League zaferini kutluyor

A bullet train in China

Çin'de Bir mermi treni Yancheng ve Lianyungang arasında bir test sürüşüne giriyor

An artwork depicting Donald Trump in Sydney, Australia

 

Bir çocuk, Donald Trump’ın başının üst kısmındaki görsel sanat eserleri ile uğraşıyor.

A puppy in a cage in Moscow

Satılık bir köpek yavrusu Sadovod alışveriş merkezinde bir kafesten bakıyor

A young girl sings with Turkish soldiers in Ankara

Genç bir kız, Türk askerleri ile birlikte, Türk Bağımsızlık Savaşı'nda kararlı bir savaşı anmak için Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlayan bir törenle şarkı söylüyor

A panda in China

Dev bir panda bir koruma ve araştırma merkezinde serinlemek için bir buz bloğu tutuyor

A warship is transported by a floating dock in Vladivostok, Russia

Yeni bir Rus Pasifik filosu savaş gemisi olan Gromky, yüzer iskele tarafından taşınıyor.

Tributes to Princess Diana

İnsanlar, ölümünden 21'inci yıldönümünde  Diana'yı anıyor

A boxing match in Queensland, Australia

 

Fred Brophy,  Birdsville'deki bir çadırda amatör bir boks maçı hakemi

Queensland, Australia

 

Schoolchildren wear protective padded hoods during an earthquake simulation drill in Japan

Tokyo'da Okul bir deprem simülasyonu sırasında koruyucu yastıklı davlumbaz giyiyor

Lady Gaga and Bradley Cooper in Venice

Lady Gaga ve Bradley Cooper, Venedik Film Festivali'nde

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