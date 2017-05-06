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Laf attığı için ön dişini kıran şahıs tutuklandı

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Laf attığı için ön dişini kıran şahıs tutuklandı
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz  Pazartesi günü (01.05.2017),  saat 05.00 sıralarında, Lefkoşa’da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde M.G.(E-27), daha önceden kendisine laf attığı gerekçesi ile Şuayip Satılmış’ın  yüzüne elleri ile vurmak sureti ile ön dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Olayla ilgili olarak aranmakta olan M.G. 06.05.2017 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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