Laguna Balıkçı Barınağı’nda sona doğru

Mağusa bölgesinin cazibe merkezi olan Laguna’da, balıkçı barınağına yapılan rıhtım inşasının tamamlanması safhasına gelindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) yardımıyla inşa edilen Laguna Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz, TİKA’nın yapmış olduğu pek çok projenin ülkemizin kalkınmasında ve üretim sektörlerinin önünün açılmasında büyük fayda sağlandığına dikkat çekip, bu projeye yönelik TİKA’nın yapmış olduğu katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

Laguna Balıkçı Barınağı’da mesleği balıkçılık olanlar için 50 teknenin bağlanabileceği rıhtımın inşasının haftaya tamamlanması hedefleniyor.