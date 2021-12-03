Lahana Yapraklarını Vücudunuza Sarınca Ağrı Kesiyormuş

Özellikle çocuklar tarafından sevilmeyen ancak Türk yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan lahananın, bilinmeyen birçok faydası var. İçerisinde bulunan C vitamini, K vitamini ve potasyum bulunduran lahana, aynı zamanda doğal ağrı kesici işlevi de görüyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların grip ve nezle şikayetleri de arttı. Aynı zamanda etkili olan soğuk havalar, zaman zaman baş ve çeşitli vücut ağrılarına neden oluyor. Ancak dolaplarımızda bulunan ve birçok faydasını bilmediğimiz lahananın ağrı kesici özelliği, duyanları şaşkına uğrattı.

BUZDOLABININ VAZGEÇİLMEZİ OLMALI

Lahana hem düşük kalorili olmasından dolayı hem de içerisinde bulunan C vitamini, K vitamini ve potasyum sayesinde yıllardır her buzdolabında mutlaka olması gereken sebzeler arasında.

KANSERE KARŞI DA KORUYOR

Kanser riskini düşürmesiyle de bilinen lahananın belki de hiç duymadığınız bir faydası daha var: Lahana yapraklarını ağrıyan yere sardığınız takdirde, iyileştirici etki gösteriyor.

EMZİRME AĞRILARINA DEVA

Özellikle yeni doğum yapan ve emziren kadınların göğüslerinde hissettikleri ağrılar için doğal bir ağrı kesici oluyor bildiğiniz lahana yaprakları. Meme içindeki sütün tamamen boşalamaması durumunda ve emzirmenin getirdiği acı ve ağrılar çekilmez olduğunda lahana yapraklarına başvurabilirsiniz.

UZMANA DANIŞMAYI İHMAL ETMEYİN

Ancak her ne kadar da halk arasında denenen bir yöntem olduğu söylense de, siz bu yönteme başvurmadan önce bir uzmana mutlaka danışın.