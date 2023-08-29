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Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi sokağa taşıyor.. Anneler sokağa çıkacak...

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Sosyal medyadan Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi ismi ile bir araya gelen aileler sokağa çıkıyor
Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi sokağa taşıyor.. Anneler sokağa çıkacak...

Sosyal medyadan Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi ismi ile bir araya gelen aileler sokağa çıkıyor…

Perşembe günü Eğitim Bakanlığı önünde eylem var.

Açıklama şu şekilde:

“Değerli veliler, Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl basılan ve içinde din ve yobazlık temelli bilgiler bulunan kitaplar sonrası başlatmış olduğumuz mücadeleyi artık sosyal medyadan sokağa taşıyoruz.

Çocuklarımıza din ve yobazlık temelli kitaplar okutulmasını ve buna karşı duran öğretmenlerimizin siyasi erk tarafından itibarsızlaştırılması bardağı taşıran son nokta olmuştur.

İşte tam da bu noktada bir sivil hareket olarak başlayan tepkimiz sizlerden gelen büyük destekle artık eyleme dönüşüyor.

31 Ağustos 2023 Perşembe saat 10:00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemde olacağız.

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