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Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri kitapları incelemeye başladı

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Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldıkları kitapları incelemeye başladı.
Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri kitapları incelemeye başladı

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldıkları kitapları incelemeye, not almaya ve işaretlemeye başladı.

Veliler tarafından oluşturulan sosyal medya grubu üzerinden yapılan açıklamada, “İlk etapta ortak görüşümüz görsellerin birçoğunun teknolojiden yoksun, kötü seçilmiş ve görsellik kalitesinin ise çok düşük olduğu yönünde. Güncellendi diye bize sunulan kitapların yıllar öncesinin grafik ve görsel tasarımı olarak kopyalandığını gözlemledik. Ülke gerçeklerinden uzak görseller ve içeriklerdeki zoraki "uyumsallaştırma" gayreti oldukça öne çıkıyor” açıklaması yapıldı.

“Kitaplarda kullanılan yazılı bölümlerdeki punto ve baskı kalitesinin düşüklüğü ise okuma zorluğu yaratıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Kitaplarla ilgili yaptığımız ilk incelemede tartışmaya konu olan dini sembollerin özellikle ilkokul kitaplarında çok sık yer aldığını gördük. Sayfalardaki birçok görsel ile metin arasındaki uyuşmazlık ise biz veliler tarafından ilk etapta tespit edilen noktalar. İncelememiz yarın uzman akademisyenlerin de bulunacağı toplantıyla devam edecek.”

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