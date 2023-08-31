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Laiklik eylemi.. "Bakanlığı değil, bu ülkeyi başınıza yıkacak kadar gücümüz ve öfkemiz vardır"

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KTÖS, KTOEÖS ve “Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi” mensubu veliler, “laik eğitim hakkına yapılan saldırılara dur demek için” Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenledi.
Laiklik eylemi.. "Bakanlığı değil, bu ülkeyi başınıza yıkacak kadar gücümüz ve öfkemiz vardır"

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi adına eylemde yapılan açıklamada, "halktan aldığımız güçle buraya geldik" denilerek, gençlerin ayrımcılıktan uzak yetiştirilmeleri için mücadele ettiklerini kaydetti. 

Henüz reşit olmayan çocuklarını, baskı ile dini seçim yapmaya zorlamadıklarını dile getiren veliler bu kapsamda çocukları Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında eğitime verdiklerini söylediler. 

"Sayın Bakan, bu size ilk uyarımızdır"
Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Bu ülkede hali hazırda okul binaları yetersizken, depreme dayanıksız olan okullar tamir edilmezken, bunlara çare için somut adım atılmazken, halkın dikkatini farklı yerlere çekmeye çalıştığınızın farkındayız. Okulların tuvalet kağıdı ihtiyacını bile karşılayamayan siz nasıl tam gün eğitime geçeceksiniz. Küçücük çocukların ders kitaplarına dini figürleri öncelikmiş gibi yerleştirmenizi asla kabul etmiyoruz. Anayasasında 'laiklik' yazan bir ülkede, tek bir inanç üzerinden yönlendirme yapmanızı kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Hayır etmeyeceğiz. Adeta bir din devleti gibi davranarak çocuklarımızı yönlendirmesine izin vermiyoruz. Hepimiz her konuda uzamn değiliz ancak uzmanların sesine kulak verilmesini iyi biliyoruz. Anne ve babalar olarak bizler çocuklarımızı okullara din temelli eğitim vermeniz için göndermiyouz. Sayın Bakan derhal ve derhal çocuklarımıza gericilikten uzak ders kitapları hazırlayın. Bu size veliler olarak ilk uyarımızdır. Bakanlığı değil, bu ülkeyi başınıza yıkacak kadar sayımız, gücümüz ve öfkemiz vardır"

Burak Maviş: Bu kitapları okutmayacağız

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yapılan eylemde söz alarak, Kıbrıs Türk toplumun çok uzun yıllar önce laikliğe ulaştığını belirterek, “Bunlar bugün Nazım Bey yok etsin diye değildir” dedi. Burak Maviş, “İmamlar yıllar önce camilere döndü” ifadelerini kullanarak, çocuklara bu kitapların okutulmayacağını belirtti.

“Kitaplarımız kendi akademisyenlerimiz tarafından burada yazıldı 10 yıldır kullanırdık memnun kalmadılar” diyen Maviş, kitapların geri çekilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Maviş, “Eğer bu kitapları geri çekmezseler öğretmenler ne yapacağını çok iyi bilir. Nazım bey bize bu konuda güvensin” şeklinde konuştu.

Eylem: Çavuşoğlu, yalancısın... 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Selma Eylem ise Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na işaret ederek, “Bu bakan en yalancı, öğretmene en düşman kişidir” dedi.

Selma Eylem, “Nazım Bey sendikaların eyleme destek vermeyeceği ile ilgili de açıklama yapmıştı” diyerek, sendikaların eğitim ile ilgili her mücadeleye destek verdiğinin altını çizdi.

“Neden yalan söylüyorsunuz?” şeklinde bir soruyu Çavuşoğlu’na yönelten Eylem, “Öğretmenlerin mücadelesi emir eri ve koltuk derdi olan size rağmen devam edecek” dedi.

Çavuşoğlu'na sert tepki... Veliler Çavuşoğlu'nu yuhaladı, "istifa et" dedi...
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylemcilerle görüşmek üzere Bakanlık önüne çıktı. Burada yoğun protesto ile karşılaşan Çavuşoğlu, açıklama yapamadan Bakanlık binasına geri döndü. Veliler, Çavuşoğlu'ndan istifa etmesini talep etti.

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