Laiklik tartışması.. "Bu metinle ne öğretmek istiyorsunuz ilkokul 4. sınıf çocuğuna?"

Erhürman, Sosyal Bilgiler Dördüncü Sınıf Ders Kitabı ile ilgili açıklama yaptı. kitapta yer alan Hindistan göndermelerini eleştiren Erhürman, “Kısacası soru şu: Bu metinle ne öğretmek istiyorsunuz ilkokul 4. sınıf çocuğuna?" dedi.

İşte Erhürman’ın açıklası:

Sosyal Bilgiler Dördüncü Sınıf Ders Kitabı'ndan sevgili Ahmet Güneyli'nin paylaştığı görsel.

Bunlar da benim kafama takılanlar...

1. Kitabı "güncelleyenler" Hindistan ile ilgili çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sosyo-kültürel araştırma yapmışlar belli ki!!!

2. Çok kültürlülüğü öğreteceğim diye Hindistan ile ilgili olarak seçtikleri, günümüz insan hakları, kadın hakları ve eşitlik anlayışlarıyla taban tabana zıt "bilgi"ler!..

3. "Ailede tüm önemli konularda babanın kararları belirleyicidir"... Hindistan'ın tamamında böyle mi? Böyleyse doğru mu? Doğru değilse derdimiz Hindistan'ın ne kadar kötü bir örnek olduğunu öğretmek, 4. sınıf çocuğunun algısında Hindistan ile ilgili olumsuz kalıp yargılar yaratmak mı?

4. "Hindistan'daki geleneksel aile yapısında anne ve erkek çocuk bağı çok iyi kurulmuştur"...

Ne demek? Anne ve erkek çocuk bağı hangi durumda çok iyi kurulmuş olur? Baba ve erkek çocuk bağının iyi kurulduğu aileler yok mu? Neyi öğretmeye çalışıyorsunuz 4. sınıf çocuğuna?

5. "Çoğu zaman erkek çocuk evlendiğinde anne ve babasının yanında yaşamaya devam eder?

Bunun ekonomik sebepleri de var mı acaba?

6. "Ailede gelin, çocuğu olana kadar çok az hakka sahiptir". Özellikle erkek çocuğu olduğu zaman ailede önemli bir konum elde eder"...

Hindistan'da hep mi böyle? Neyi öğrenecek çocuk? Çocuk sahibi olmayan "gelin"in değerli olup olmadığını mı? Kız çocuk ile erkek çocuk arasındaki değer farkını mı? Yoksa Hindistan'ın çok geri bir ülke olduğuna dair kalıp yargıları mı?

7. "Ailede kayınvalidenin çok ciddi konumu ve otoritesi vardır"...

Hangi kayınvalidenin? Erkeğinkinin mi, yoksa kadınınkinin mi? "Kayınvalidelerin" denmediğine göre biri olması gerekir. Hangisi? "Ciddi konum ve otorite" nedir? Kararları hep baba aldığına göre ne yapar bu ciddi konum ve otorite ile? Gelini mi "onarır"? Bunu mu öğrensin çocuklarımız?

8. "Geleneksel Hint toplumunda evlilikler genellikle görücü usulü yapılmaktadır"...

E, eskiden bizde de öyleydi. "Geleneksel"se bu sadece Hint toplumuyla ilgili değil! Nedir bu? İyi bir şey mi? Hint toplumuyla ilgili bir bilgi mi?

9. Kısacası soru şu: Bu metinle ne öğretmek istiyorsunuz ilkokul 4. sınıf çocuğuna?

10. En iyi ihtimalle Hindistan'ın ne kadar geri kalmış bir toplum olduğunu öğrenecek. Bu bile başlı başına bir sorun. Çünkü bu Hindistan'ın geneliyle ilgili doğru bir bilgi değil. Pek çok başka ülkeyle ilgili olduğu gibi Hindistan ile ilgili olarak da pek çok olumlu sosyo-kültürel özellik sayılabilir. Gandi'si, şiddetsiz anti sömürgeci mücadelesi, sivil itaatsizlik konusunda dünyaya örnek olmuş deneyimi, yazılım/edebiyat/sinema alanlarında dünyada çok önemli yeri olan bir ülkeden söz ediyoruz. Böyle bir ülke ve halkıyla ilgili çocuklarımızın kafasında olumsuz kalıp yargılar oluşturmak bu metinle öğretilebileceklerin en "olumlu"su olabilir ki başlı başına kötü! Çok kültürlülük eğitimi bu değil!

11. Kötü ihtimal? Yanlış bir şekilde Hindistan aracılığıyla, insan haklarının, kadın haklarının, eşitliğin olmadığı bir biçimde yaşamanın da pek tabii mümkün olduğunu (hatta belki yer yer hiç de fena olmadığını) çocuklarımıza öğretmek falan mı niyetiniz?

Hangisi olursa olsun! Bilin ki şu anda bizi yönettiğini iddia edenler kime ne diyorsa desin, biz böyle bir "eğitim"i asla kabul etmeyeceğiz!