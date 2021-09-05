  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Lakadamya Askeri Mezarlığı’na gömülen, ancak kayıplar listesine dahil edilen Hristofis davası yankıları

» »
Lakadamya Askeri Mezarlığı’na gömülen, ancak kayıplar listesine dahil edilen Hristofis davası yankıları
Lakadamya Askeri Mezarlığı’na gömülen, ancak kayıplar listesine dahil edilen Hristofis davası yankıları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 1974 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Rum makamları tarafından Lakadamya Askeri Mezarlığı’na gömülen, ancak kayıplar listesine dahil edilen Hristofis Vasiliu Pasias’ın davasında Rum Yönetimi’ni tazminat ödemeye mahkum etmesiyle ilgili yankılar devam ediyor.

Pasias ailesinin avukatı Ahilleas Dimitriadis, Haravgi gazetesine açıklama yaparak, AİHM’nin verdiği kararın, Rum Yönetimi’nin tazminatı ödemek ve 25 yıllık bu gecikmenin sebepleriyle ilgili araştırma yapıp, Avrupa Konseyi’ne bu konuda izahat vermek zorunda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Habere göre Dimitriadis, Rum Hükümeti’nin yalnızca Pasias’ın değil, aynı muameleye maruz kalan 23 aileye daha izahat vermekle ve Pasias ile aynı toplu mezarda gömülü bulunan kişilerle ilgili araştırma yapmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Dimitriadis, kayıplar konusunun kötü idare edildiğini ve bu konudan kötü yönde istifade edildiğini belirterek, bazı kişilerin kayıp yakınlarını, kaybettikleri yakınlarının Güney Kıbrıs’ta gömülü olduğunu bildikleri halde kayıplar için yapılan etkinliklere götürdüklerini ve böylelikle, Türkiye’yi daha çok ifşa edebileceklerini düşündüklerini; ancak kayıp yakınlarının canını daha fazla yakmış olacaklarını hesaba katmadıklarını söyledi.

Bu meselenin, Rum Yönetimi’nin uzun zamandır yapmadığı şeyleri yapabilmesi için iyi bir fırsat oluşturduğuna işaret eden Dimitriadis, Hakikat Komitesi kurulması konusunda yaptığı öneriyi yineledi.

 

FOTİU: “DEVLET AİLELERDEN ÖZÜR DİLİYOR”

Gazete devamla, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, devletin kayıp yakınlarına yaşattığı acı nedeniyle özür borçlu olduğunu ve Pasias’ın “kahraman” olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos da, Rum Yönetimi’nin AİHM kararına saygı göstereceğini ve Hukuk Dairesi’nin kararı değerlendireceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omorfo Metropoliti Neofitos, “Meryem Ana’dan bana koronavirüsü getirmesini istedim03 Eylül 2021 Cuma 19:14
  • Rum Meclis Başkanının Temasları02 Eylül 2021 Perşembe 11:46
  • Güney Kıbrıs’ta 2004’ten Bu Yana Uyuşturucuyla Bağlantılı 300 Ölüm02 Eylül 2021 Perşembe 11:46
  • Rum Kesimi Nuris’in Afganistan’la İlgili Önerilerinin Benimsenmesinden Memnun02 Eylül 2021 Perşembe 11:35
  • Hristodulidis ve Petridis, Slovenya'da02 Eylül 2021 Perşembe 11:32
  • Rum Meclis Başkanının Temasları01 Eylül 2021 Çarşamba 18:32
  • Güney Kıbrıs’ta 2004’ten Bu Yana Uyuşturucuyla Bağlantılı 300 Ölüm01 Eylül 2021 Çarşamba 18:31
  • Rum Kesimi Nuris’in Afganistan’la İlgili Önerilerinin Benimsenmesinden Memnun01 Eylül 2021 Çarşamba 18:30
  • Rum Meclis Başkanı Yunan Elçi İle Görüştü31 Ağustos 2021 Salı 17:12
  • Lute Gelmiyor… Liderlerin New York’taki Görüşmesi Havada…31 Ağustos 2021 Salı 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti