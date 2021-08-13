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Lakadamya’ya Büyük Hastane İnşa Edilecek

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Lakadamya’ya Büyük Hastane İnşa Edilecek
Lakadamya’ya Büyük Hastane İnşa Edilecek

Lakadamya’da eski bir fabrikanın bulunduğu alana büyük bir hastanenin inşa edileceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Lakadamya’daki “Haralambidi” isimli eski fabrikanın bulunduğu alana “Hadassah Hospital Cyprus” isimli büyük bir hastanenin inşa edileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın en büyük özel hastanesi niteliğini taşıyacak yeni hastanenin, 1500 istihdam yaratacağını ve son teknolojiyle donatılacağını yazdı.

Habere göre 23 bin metrekarelik büyüklükte inşa edilecek hastanenin, 2024 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

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