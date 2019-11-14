Lakkotripis “ ‘Afrodit’ küçük Kıbrıs için büyük”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum iç piyasasının, “Afrodit” yatağından çıkarılacak doğal gazın ülkeye getirilmesi için gereken masrafı haklı gösterecek kadar büyük olmadığı için Afrodit gazının avantajlı olmadığını söyledi.

Fileleftheros, Lakkotripis’in, Rum Yönetiminin yeni yılın başlarında başlayacak yoğun enerji programı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış ve orijinal formda doğal gaz alımı konularında “Petroleum Economist” isimli dergi ve web portalına verdiği röportajı, “‘Afrodit’ Küçük Kıbrıs İçin Büyük” başlığıyla okurlarına aktardı.



Lakkotripis, TOTAL-ENI’nin sondaj programının ilerlediğini, ExxonMobil-Quatar Petroleum ve Noble-Shell-Delek konsorsiyumlarının teyit sondajlarının söz konusu olduğunu ve bütün bunların 12-24 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.



‘Afrodit’ yatağına dair planın, doğal gazın deniz altı boru hattı ile Mısır’a nakledilmesi, konsorsiyumun ortaklarından Shell tarafından Itku’da sıvılaştırılması ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası piyasalara sevki olduğunu anlatan Lakkotripis, “ilk doğal gaz 2025’te üretilecek” dedi.



Lakkotripis “Türk varlığı bu kadar yoğun ve bu kadar yakınken bu araştırma programının ilerleyeceğinden emin misiniz?” sorusuna, “Evet” cevabını verdi ve “Türk meydan okumalarının son dönemde artmış olmasına rağmen, Kıbrıs, geçmişte de gösterdiği gibi, gerek araştırma gerek istifade konularında egemenlik hakkını kullanmaya devam edecek” dedi.



Doğu Akdeniz’de tek yanlı ilan ettikleri MEB’in “Avrupa’nın da hükümranlığı olduğunu” söyleyen Lakkotripis, “Doğu Akdeniz’deki durum gün geçtikçe AB, ABD ve diğer müttefiklerimizin daha da dikkatini çekiyor. Türkiye bu meydan okumalarında tek başınadır” ifadelerini kullandı.



Vasiliko bölgesinde doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma yüzer tesisi (FRSU) ve altyapısı kurulmasıyla ilgili prosedürlerin devam ettiğini, Kasım’da da tamamlanacağını anlatan Lakkotripis, “kendi gazınızı neden kendi yatağınızdan almıyorsunuz” sorusuna şu cevabı verdi:



“Kıbrıs iç piyasası çok küçüktür. Yıllık ihtiyacı 0,7 milyar metreküptür, bu miktar gelecekte 1 milyar metreküpe çıkacak. Bu (küçük) oranlar için gereken sermaye harcaması o kadar büyük ki, sadece Kıbrıs için bu alanın geliştirilmesinin ekonomik mantığı yoktur.”



Lakkotripis, doğal gaz ithal terminali, FRSU tesisi, iskele v.b. giderler için başvurdukları AB’nin sermaye harcamasının üçte birine tekabül eden yaklaşık 100 milyon Euro’luk ödenek onayladığını hatırlatarak, 3-5 yıllığına sözleşmeyle, daha sonra da açık piyasadan sıvılaştırılmış doğal gaz temin etmeyi hedeflediklerini anlattı. Lakkotripis bu 3-5 yılda Afrotit’te de üretim olacağından, “Glafkos” ve Kalipso” yataklarındaki durum da netleşeceğinden Güney Kıbrıs’a da boru hattı döşenmesinin sürdürülebilir bir seçenek olup olmadığına bakacaklarını anlattı.



ENI’YE GÖRE “KRONO” TEHLİKESİZ



Politis “ENI ‘Kronos’ Tehlikesiz Diyor… İnceleme Rahatlatıcı… ENI 6’ncı Parseldeki Sondajın Etki Kaynaklarının Çoğunda Tehlikeyi Sınırlı Görüyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, ENI-TOTAL konsorsiyumunun 2020 başlarında 6’ncı parseldeki ‘Krono’ hedefinde yapacağı sondajın denize, karaya ve sosyoekonomik çevreye potansiyel etkilerinin ezici çoğunluğunu “ciddiyet derecesi düşük” addettiğini yazdı.



Gazete 6’ncı parselin yöneticisi olarak faaliyet gösteren “ENI Cyprus Ltd”in, yapılacak sondajın çevresel ve toplumsal ve sağlığa etkileriyle ilgili inceleme yaparak Rum yetkili mercilerine sunduğunu, incelemenin Rum Çalışma Denetleme Dairesi’nin web sitesinde yayınlandığını yazı.



Haberde kıyıya 80 kilometre mesafede olan 6’ncı parselin yaklaşık 4 bin 555 kilometrekare genişlik ve 2 bin 2 ile 2 bin 619 metre arasında değişen derinliğe sahip olduğu, yapılan incelemede de sadece gürültü emisyonundan ve deniz tabanının bozulmasından kaynaklı etkilerin orta seviyede önemli değerlendirildiği kaydedildi.